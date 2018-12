A los ingleses se la dan con la horchata: les venden la bebida como "sofisticada leche vegana"

Tigermilk. Es el nuevo nombre de una bebida que está empezando a popularizarse en en Reino Unido. Lo están vendiendo como un tipo de leche vegana "cremosa y dulce" -según reza el anuncio- y que está hecha a partir de un "fruto exótico" que no es otro que... la chufa.

Dicho de un modo, digamos, más castizo: los ingleses han descubierto la horchata. Su creador es Josh Coppersmith Heaven, quien tras probar una bebida similar en África, llevó la idea hasta territorio británico, para, según dijo, "rivalizar con las leches veganas que ya existían en el mercado, incluidas la de avena y la de almendra".

El medio viral NowThis ha presentado este nuevo producto a través de Twitter mediante un vídeo en el que la definen como "una bebida ancestral". Una leche nueva que se elabora con "tiger nuts". Según el creador este brebaje cuenta además con "su propio sabor distintivo".

This new vegan milk uses African tradition and tiger nuts to create its sweet flavor pic.twitter.com/2phOkGPx6G — NowThis (@nowthisnews) 10 de diciembre de 2018

Y claro... los valencianos, indignados

Obviamente, la reacción, sobre todo, de los valencianosno ha tardado en aparecer por Twitter. "Eso es horchata, no me jodas", "In Spain, This is horchata" o "lo que faltaba, ahora quieren apropiarse de la horchata" son algunas de las críticas que se han podido leer.

Eso es horchata no me jodas pic.twitter.com/K6Q6BzLRJ6 — Rubén (@rvbenbc) 10 de diciembre de 2018

Lo que faltava! Que ara es vulguen apropiar de l’orxata!!!!!! pic.twitter.com/uUThQIC0la — Dr. Jekyll (@dperezmorte) 10 de diciembre de 2018

Pero cómo que “new vegan milk”, hijos de puta, si es horchata https://t.co/npAsDxEtcA — Sargento Warden (@Coronel_Blimp) 10 de diciembre de 2018

Ojo cuidao que han descubierto la horchata. https://t.co/QsLOWnrCE3 — Luis Alis・ルイス (@luisalisferrer) 10 de diciembre de 2018