Cuéntalo: Mujeres que relatan por qué el cuerpo puede ser también un arma

Volviendo a casa de madrugada, me cierra el paso en la acera con su coche y me pide que me vaya con él. Me doy media vuelta, me sigue, me agarra, me suelto y me meto en un bar abierto al grito 'llamad a la policía'. El del bar 'llama tú, ahí tienes el tel' (los 90) #Cuéntalo