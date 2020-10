La magia de Twitter: logra 80.000 seguidores en unas horas y su jefe le paga 5.000 euros

KFC se convirtió este martes en tendencia en Twitter, y no precisamente por sus famosas piezas de pollo frito. ¿El motivo? Un reto: si la cuenta española de la cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense llegaba a 200.000 seguidores antes de las 00.00, su community manager se llevaría un bonus de 5.000 euros.

"Chavales, necesito vuestra ayuda. ¿Os acordáis de cuando decíais que me subieran el sueldo? Pues me dicen que me dan 5000€ de bonus si llegamos a 200k seguidores antes de las 00:00. Os juro que es en serio. RT para ayudar a un colega shitposter, por favor". Así lo anunció @KFC_ES a las 20.01 horas. "Colgao, que son 80.000", le contestaba un usuario, en referencia al número de seguidores que tenía que conseguir en cuatro horas para conseguir esos 5.000 euros.

Así, lanzado el reto, sólo cabía esperar. ¿Conseguiría llegar a los 200.000 seguidores antes de la medianoche? Desde luego que el CM se lo curró. Además del tuit original, compartió el mismo traducido al inglés, japonés, ruso, chino, francés, catalán y gallego. A todo ello se le sumó el hashtag #BonusCMdeKFC que se coló en unos trending topic marcados por la primera jornada de la Champions League y el debate de la Isla de las tentaciones.

Entonces es cuando comenzó Twitter a hacer su magia. Lluvia de retuits y de respuestas, los seguidores fueron aumentando poco a poco gracias al apoyo de cuentas importantes en Twitter como @infojobs o @forocoches y otros usuarios con gran cantidad de followers como el CM de La vida moderna y La resistencia, Álex Pinacho (@a_pinacho) o el streamer de Fifa Cacho (@cachoo01).

Así, con los retuits, el hahstag que se coló en los TT y la ayuda de otros usuarios de Twitter con muchos seguidores, el objetivo se iba acercando. Y fue a las 22.45 cuando los 200k seguidores aparecieron en la cuenta española de KFC. Lo había conseguido, 80.000 seguidores nuevos en unas horas y 5.000 euros extra para su bonus. "Bueno, si me dais un momento, tengo que pegar un grito por la ventana. #BonusCMdeKFC", se felicitó el CM en la cuenta oficial de la cadena de comida rápida.

Tuits sobre el reto del CM de KFC

Chavales, necesito vuestra ayuda. ¿Os acordáis de cuando decíais que me subieran el sueldo? Pues me dicen que me dan 5000€ de bonus si llegamos a 200k seguidores antes de las 00:00.Os juro que es en serio. RT para ayudar a un colega shitposter, por favor. pic.twitter.com/PUimPYhglW — KFC (@KFC_ES) October 20, 2020

Yo a las 00:01 si llegamos a los 200k seguidores. #BonusCMdeKFCpic.twitter.com/h5sFBAvbei — KFC (@KFC_ES) October 20, 2020