Lluvia de memes de Jorge Cadaval y su gran parecido a Rachel Levine, la nueva secretaria de Salud de Biden

Jorge Cadaval, de Los Morancos, se ha convertido en protagonista de las redes sociales por su asombroso parecido con Rachel Levine, la doctora que ha propuesto el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, como vicesecretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Se trata de la primera mujer transgénero que será funcionaria federal si recibe el apoyo del Senado, una noticia a celebrar, sin embargo, en España se convirtió en protagonista junto a Jorge porque parecen hermanos separados al nacer.

"Joe Biden acaba de elegir a la Dra. Rachel Levine de Pensilvania para que sea su Subsecretaria de Salud", publicó el escritor Esteban Navarro el martes por la tarde, "pero todos sabemos que es Jorge Cadaval, de Los Morancos".

No, no soy Rachel Levine, pero le deseamos mucha suerte en su cargo! 💩 🍀 pic.twitter.com/R0q6XlCGS7

El propio Jorge Cadaval se vio obligado a enviar un mensaje desmintiendo que fuera él disfrazado. "Desde aquí quiero decir que no soy yo, que yo soy Jorge y ella es Rachel y ya está, no confundirme más, lo pido por favor", ha aclarado tras felicitar antes a Rachel por su nuevo trabajo como subsecretaria de Salud en EEUU.

Rápidamente Twitter se ha llenado de memes muy graciosos hablando del increíble parecido que existe entre Jorge Cadaval y Rachel Levine. También hay quienes han comparado a la doctora con el humorista Joaquín Reyes.

Os juro que creía que era uno de los morancos disfrazados y hasta que no he visto el tweet no me he dado cuenta https://t.co/vyljjWKimg