Críticas contra Irene Montero por decir que "los barrios obreros" son homófobos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, vuelve a protagonizar la segunda polémica del día. Después de que las feministas se hayan puesto en contra de la dirigente de Unidas Podemos por eliminar de los formularios la casilla 'sexo', ahora le están lloviendo las críticas por decir que "los barrios obreros" son homófobos.

"Claro que en los barrios obreros hay personas LGTB. Les pasa que no les alquilan un piso por ser lesbianas. Que les dan una paliza por ser trans, que se burlan de ellos en el cole o en su curro", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Después ha lanzado una pregunta: "¿Aún hay quien piensa que los derechos LGTBI son “simbólicos” y no materiales?".

Junto al polémico mensaje, la ministra y pareja de Pablo Iglesias ha publicado un tráiler de la película 'Pride'. Este filme está basado en hechos reales. Relata la historia de un grupo de activistas LGBT que deciden recaudar dinero para ayudar a las familias afectadas por la huelga de mineros británicos en el 1984, tras las políticas de Margaret Thatcher. Esto supuso el nacimiento de la histórica alianza Lesbians and Gais Support the Miners, entre la comunidad gay y los mineros.

Con su mensaje pretende hacer un llamamiento a que el movimiento feminista se una a la lucha de los derechos de gays y lesbianas, consciente de la ruptura que está provocando en estos grupos su ley Trans y la ley LGTBI.

Montero e Iglesias vivieron en Rivas y en Vallecas

El mensaje de Irene Montero ha levantado ampollas rápidamente en las redes sociales. Además, muchos usuarios le están recordado que ella vivió en el municipio de Rivas, donde hay muchos barrios obreros,junto al líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, antes de que se mudaran a vivir al chalet de Galapagar.

Anteriormente, Iglesias también vivió en Vallecas, un barrio obrero, en una casa de 60 metros cuadrados que heredó de su tía abuela. Al fallecer esta, lo heredó la madre de Pablo.

Críticas a Irene Montero: "Así se ven los barrios obreros desde Galapagar"

Muchos le preguntan si en Galapagar también hay estos problemas y otros le responden diciendo que en los barrios obreros los problemas son otros como la pobreza y falta de infraestructura.

Entre las críticas que está recibiendo se pueden leer algunas como esta: "Así se ven los barrios obreros desde Galapagar", ha escrito el político de Ciudadanos y actor, Toni Cantó, junto al hashtag "#pijopodemismo".

También hay otros comentarios arremetiendo contra Montero como estos: "En muchos barrios obreros viven parejas LGTBI respetadas por sus vecinos, que alquilan pisos y nadie les molesta. Y luego son agredidos un sábado por la noche en el Barrio de Salamanca e, incluso, en Chueca. No confunda barrio obrero con barrio intolerante".

U otros como estos: "Si los barrios obreros son de izquierdas quieres decir que la gente de izquierdas es violenta , homófoba e intolerante?", "¿Te das cuenta de que criminalizas a los barrios obreros y que muchos homosexuales estamos hasta las narices de que nos uses para ello" o "Vaya, parece que para @IreneMontero en los barrios obreros no solo son violentos contra los inmigrantes, sino que también dan palizas a los gays. Por eso ella se ha ido a un barrio residencial.Para no tener que mezclarse con este tipo de personas".

