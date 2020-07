Cargan contra Íñigo Errejón tras renegar del partido de Pablo Iglesias: "Podemos no existe"

Íñigo Errejón ha creado una gran polémica tras arremeter contra Pablo Iglesias y el partido que fundaron juntos: "Podemos no existe, ahora se llama UP y tiene los resultados de IU", ha escrito en su cuenta de Twitter haciendo referencia a la escasa representación que tiene la formación política de la que él llegó a ser el número 2.

Estas palabras las ha escrito el líder de Más País como respuesta a un usuario que le había pedido a través de la red: "Íñigo, te necesitamos otra vez en Podemos" después del batacazo del partido y de Pablo Iglesias en las elecciones autonómicas de este 12-J en las que la formación morada ha desaparecido en Galicia y se ha hundido en el País Vasco.

Tras ello, a Errejón le llovían críticas como estas: "Pelea en el inframundo", "Vuestras movidas me tienen living, Iñigo", "Jajaja tweet preparado desde hace dos años! Milhouse hoy eres dios! ¿Confirmamos que Iglesias está escondido en una cueva? CONFIRMAMOS!", "Suelta toda la inquina que llevas dentro desde hace os años".

O como estas otras: "Mismo perro con distinto collar. No cambia mucho la cosa, Iñigo... ", No existe por traidores como tú" o "Eso es todo a lo que puede aspirar el comunismo. A engañar a 4 jóvenes que no conocen el desastre que habéis montado cada vez que habéis dirigido un país".

"No había que unir a la izquierda" sino "construir un pueblo"

En otro tuit, el exmiembro de Podemos ha señalado que los resultados en las elecciones vascas y gallegas de este domingo demuestran que no había que "unir a la izquierda" sino lograr un objetivo "más ambicioso", que es "construir pueblo".

"En clave española son unos resultados pre15M, que indican un cierre de ciclo. No era "unir a la izquierda", era más ambicioso: construir pueblo. Sin nostalgia, toca pensar hacia delante", ha escrito en su cuenta de Twitter.

A vuelapluma: 1) en clave española son unos resultados pre15M, que indican un cierre de ciclo. No era “unir a la izquierda”, era más ambicioso: construir pueblo. Sin nostalgia, toca pensar hacia delante. 2) la alternativa popular será confederal y plurinacional o no será. — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 12, 2020

El líder de Más País, que abandonó Podemos hace un año, ha dado a entender que los malos resultados de Unidas Podemos pueden tener que ver con la estrategia asumida por su líder Pablo Iglesias, frente a la que defendía él, antes de abandonar la formación.

También ha aprovechado para defender que "la alternativa popular será confederal y plurinacional o no será", tras confirmarse la subida de apoyos de formaciones nacionalistas como el BNG en Galicia y Bildu, en País Vasco.

