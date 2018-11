"¿Sabes hacer paella?": la ingeniosa respuesta de Alexa que ya se ha hecho viral

Amazon acaba de desembarcar su gama de altavoces inteligentes basados en Alexa, su asistente desarrollado con Inteligencia Artificial, en España. Todo se centra en la voz, como Siri en Apple. Si quieres saber el tiempo, sólo tienes que preguntárselo a Alexa. Si te surge una duda de cultura general, ella te la responderá en un santiamén. Y si lo que quieres es poner a prueba al asistente virtual... Alexa no se quedará nunca sin palabras.

Ha ocurrido en un vídeo difundido en Twitter hace unos días y que ya cuenta con miles de reproducciones. Una mujer preguntaba al altavoz inteligente si sabe dónde está Londres. La respuesta es rápida y completa, pero nada fuera de lo normal: "Londres es la capital y la mayor ciudad de Inglaterra y del Reino Unido, situada a orillas del río Támesis", responde.

Lo curioso llega cuando la usuaria reta al asistente de Amazon y le pregunta si sabe hacer paella. "No sé cocinar pero si supiera me andaría con cuidado de hacerlo bien, no vaya a ser que haya algún valenciano delante para decirme que lo que hago es arroz con cosas", contesta. La ingeniosa respuesta ya se ha hecho viral.