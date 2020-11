"Esta ronda de chupitos mata a tu abuelo": así es la polémica campaña de Ayuso contra el coronavirus

La Comunidad de Madrid ha emprendido una campaña para advertir de los riesgos del coronavirus y concienciar a la población en general, particularmente a los jóvenes. Sin embargo la dureza de las imágenes y sus controvertidos mensajes en los carteles han suscitado una gran polémica.

Los vídeos de la campaña informativa se pueden ver a través de la televisión, radio o por Internet en el canal de Youtube de la Comunidad de Madrid o de su cuenta de Twitter. También hay carteles y anuncios que se han distribuido y colgado en el metro, en las estaciones más transitadas por jóvenes como Ciudad Universitaria, Moncloa y Cantoblanco.

Todos ellos están dando mucho de qué hablar, incluso hay jóvenes que ya cansados de que se les culpe siempre a ellos, recriminan al Gobierno regional que la solución no es esta campaña, sino más transportes público, más metros y autobuses, para que no haya aglomeraciones.

🔴La solución pasa por más transporte público, menos colapso en el metro y no por una campaña que ha costado al ciudadano 3 millones de euros. Estamos los jóvenes HARTOS de llevar 7 meses recibiendo ataques. Así está el metro de Ciudad Universitaria 👇👇👇 pic.twitter.com/0E4QtYjA1F

En los carteles del metro se pueden leer mensajes tan duros como estos:

“Esta ronda de chupitos tumba a tu abuelo. Si te saltas las medidas, lo paga quien más quieres”"

“Si vas de fiesta, la próxima estación puede ser el tanatorio”

“Si sales de fiesta, quien se la coge es tu padre”

“¿Quién falta por pagar el botellón de hoy? Tu crush, tu abuelo, tu profesor, tu padre, tu compañero de piso”

“¿A quién tumba esta ronda de chupitos? Tu hermana, tu abuelo, tu vecino, tu padre, tu pareja”

“La primera en caer si sales de fiesta es tu mejor amiga”

y no queda ahí yo flipo con vuestra política en serio, será que los jóvenes somos asesinos pero no lo es el gobierno que no aumenta transporte o los jefes que te despiden si dices que eres positivo pic.twitter.com/V1QG4fJVEk