Descubre que su compañera de piso ha tenido un 'okupa' escondido en su habitación durante medio año

Durante los últimos días, la experiencia de una joven, que responde al nombre de María, en su vivienda ha circulado como la pólvora a través de Twitter, convirtiéndose en viral. El comentario, en cuestión, acumula ya más de seis mil retuits y casi doce mil 'me gusta'.

El caso es que María ha relatado cómo descubrió que una de sus compañeras de piso había tenido, durante más de seis meses, a una persona viviendo en su habitación sin que ninguna de las integrantes del inmueble se diera cuenta.

Según relata la joven, el pasado año terminó estudiando Ingeniería Aeroespacial en Sevilla. Hecho que la llevó a buscar un piso en la ciudad andaluza. Finalmente, lo encontró. Era compartido junto con una francesa de treinta años y una jerezana de su edad.

"Con la de Jerez todo muy bien, pero la francesa, llamémosla Diana, era un poco rara", cuenta María.

No nos dejaba llevar gente al piso, me apagaba el termo a medio ducharme para no gastar luz, solo salía para ir a la facultad, comía siempre encerrada en la habitación, no se duchaba, no limpiaba, no nos hablaba, se pasaba los fines de semana encerrada en su cuarto... — María (@Mariacastillo99) 25 de noviembre de 2018

Todo empezó a resultar más extraño, cuando, tal y como cuenta la joven en Twitter, vio un papel en la bolsa del plástico. "Lo saqué para ponerlo en su bolsa, pero vi que era una fotocopia del DNI de la francesa".

¿Qué ocurrió? Que su país de origen no era el galo, sino Rumanía. Fue entonces, cuando María decidió buscar su apellido en Internet. "Efectivamente eran rumanos".

Además, de estos incidentes, María también se dio cuenta de las manchas en el inodoro que la "francesa", reconvertida en rumana, dejaba las "tres o cuatro" veces que salía al baño cada noche.

"Mi conclusión de adolescente paranoica que acaba de salir del cascarón fue que tenía a alguien escondido en la habitación que, a lo largo del día, como no podía salir para ir al baño porque siempre había alguien en el piso, usaba un orinal o algo así, y por la noche lo vaciaban", relata.

Además, aprovechaba que estábamos durmiendo para poder usar el baño. Una noche, abrí la puerta de la habitación cuando estaba saliendo del baño. En cuanto me escuchó volvió a cerrar la puerta y no salió hasta que me volví a meter en la habitación. — María (@Mariacastillo99) 25 de noviembre de 2018

La joven explica, además, como trató de contar su teoría a sus padre y su compañera de piso, quienes no creyeron que algo así pudiera estar ocurriendo.

"Empieza el drama de verdad"

Pero, obviamente, aún hay más. Tras un viaje, la joven explica que: "estaba deseando llegar para comerme los nuggets que me habían sobrado del Burguer King, pero cuando intenté abrir la puerta del piso, me encontré con que el pestillo estaba echado".

La joven, trató por todos los medios abrir la puerta de su vivienda, hasta que intentó hablar con la otra mujer de origen romano que sí se encontraba dentro del inmueble.

Estaba ya más cabreada que una mona, así que llamé a la casera, a mi madre, a la de Jerez... 10 minutos llevaba ya en la puerta y me había comido los nuggets fríos. Entonces, Diana me contestó el WhatsApp. pic.twitter.com/hOFcS0dme3 — María (@Mariacastillo99) 25 de noviembre de 2018

"Y después de ese último mensaje, tardó 10 seg en abrirme la puerta y volver a la habitación corriendo, después de estar supuestamente 15 min sin poder levantarse. No me dio tiempo ni a verla", relata María.

Entonces, la joven trató de "pillar" a la persona que se encontraba en su piso de manera ilegal.

El plan era fácil: esperar en el salón hasta que Diana llegase o que el okupa saliera de su habitación.Fui al baño y dejé la puerta abierta. No quería que nadie entrase o saliese sin que me diera cuenta. Parece una apreciación totalmente innecesaria, pero ya veréis que no. — María (@Mariacastillo99) 25 de noviembre de 2018

Tras una serie de catastróficas desdichas, María consiguió hablar con la mujer a la que había apodado como Diana para explicar lo sucedido en Twitter.

La historia continua: "Al día siguiente fuimos al piso, y Diana le dijo a la casera que su hermana había venido a verla ese finde, y como no me conocía, se asustó y no me abrió. Además, aprovechó para decirle que yo volvía de fiesta a las 8 de la mañana y que una vez me dejé la puerta abierta (?????)".

Una versión que la casera terminó creyéndose. Por lo que terminó viendo su estancia en esa casa como un órdago: "O la de Jerez y yo o ella".

Sin embargo, poco tardaron en llegar las ayudas para ambas.

Al día siguiente, vino la madre de mi otra compañera. Es una señora súper graciosa que me había cogido mucho cariño, así que llamó a mi madre y le dijo que, como ella no podía ir a Sevilla, que iba a ir ella y lo iba a solucionar. — María (@Mariacastillo99) 25 de noviembre de 2018

¿Cómo acabó todo? La mujer que empezó con nacionalidad francesa y la terminó con rumana a lo largo de esta historia, decidió abandonar el inmueble.

Vale, pero ¿Quién era el 'okupa'?

El hilo de Twitter, según explica María, está muy resumido, por lo que se saltó la parte de la historia en la que habla del okupa.

Una tarde de Enero, llegué de la biblioteca con la de Jerez. En cuanto abrimos la puerta, Diana salió corriendo desde la cocina hasta su habitación. Me fijé bien y, o Diana había encogido un palmo, o esa no era Diana. Entonces miré en la cocina y, efectivamente, ahí seguía Diana. — María (@Mariacastillo99) 26 de noviembre de 2018

"Mi compañera no se dio cuenta de que no era Diana hasta que se lo dije, se parecían mucho. Fuimos a su habitación a preguntarle quién era. También se me olvidó poner que nunca vimos su habitación, solo salía cuando no estábamos en el pasillo, y la puerta siempre la tenía cerrada", cuenta.

¿Lo mejor? Parece que la mujer, apodada con el nombre ficticio de Diana, es más conocida de lo que ella misma se cree.