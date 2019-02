Gana un millón de euros en la lotería y recoge el premio disfrazado para que no le reconozcan

Imagina que ganas un pastizal a la lotería, ¿qué harías? ¿Compartirlo con tus familiares y amigos o quedártelo todo para ti solo? Pues hay alguien que lo tiene bien claro, ya que le ha sucedido.

Se trata de una persona identificada como A. Campbell, que acudió a recoger su cheque de la Lotería de Jamaica disfrazado para que nadie supiese su identidad. El individuo ganó 158 millones de dólares jamaicanos o, lo que es lo mismo, casi un millón de euros (973.000).

This is that happiness only a #SuperMillionaire knows about😎 pic.twitter.com/xjRxtModuR