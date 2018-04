Seis fotos antiguas con una historia brutal detrás

Foros, redes sociales y agregadores. Detrás de la primera plana de Internet hay millones de personas comentando anécdotas históricas, investigando el origen de cientos de fotografías y aportando cultura a la Red.

Algunas de esas fotos merecen una mayor repercusión.

-------------

El kamikaze frustrado

26 de julio de 1945 un Mitsubishi Ki-51 del ejército imperial japonés choca deliberadamente en la línea de flotación del HMS Sussex, un crucero pesado británico que se encontraba en el Pacífico cubriendo las operaciones en las Indias Orientales Holandesas.

Lo que no sabía el Kamikaze es que el crucero estaba diseñado para soportar la fuerza del impacto del caza japonés quién, probablemente ya sin munición, decidiera estrellar su aeronave en la parte más débil del destructor.

La linea de flotación del HMS Sussex estaba reforzada con una capa de acero de 20 centímetros antikamikaces, mientras que el avión era una nave de hélice muy ligera y especialmente lenta. Aún así, si el avión hubiera impactado un metro más arriba el efecto hubiera sido devastador.

La foto salió del archivo público norteamericano y pasó por el escrutinio de miles de personas en la red, que descubrieron (sin necesidad de conocer más datos) el tipo de avión que impactó contra el destructor. En la huella se observa el tren de aterrizaje fijo y la huella provocada por el impacto de la hélice.

-------------

Un usuario de reddit construyó una pequeña animación para sobreimpesionar la figura del destructor y la aeronave.

-------------

No fue solo Rosa Parks

Todos conocemos la historia de Rosa Parks, aquella mujer que consiguió imponer su rebeldía al negarse a ceder el asiento a un blanco en la parte trasera de un autobús de Alabama, en 1955.

La historia de David Isom no fue menos valiente, pero sí menos conocida por no ser el pionero gráfico e icónico de un movimiento que lograría cambiar el mundo. Basta ver el gesto de su cara para comprobar que allí había algo más que arrogancia.

El 8 de junio de 1958 David cruzó la línea de 'solo para blancos' en 'Spa Beach and Pool', una piscina municipal de Florida segregada por razas como la mayoría de las instalaciones del Estado. El revuelo fue mayúsculo y las autoridades se vieron obligadas a cerrar las instalaciones ese mismo día.

El 15 de septiembre de ese año el ayuntamiento decidió por votación mantener la piscina cerrada para siempre en lugar de integrar las instalaciones. Los policías patrullaban la zona para evitar que tanto blancos como negros utilizaran la playa y la piscina. Un sinsentido.

-------------

El Moonwalk no, el CakeWalk

No todas las fotos de finales del XIX son serias y aburridas. La sensación al echar la vista atrás es que esa gente embutida en trajes y adornos imposibles se movía menos que el bigote de Aznar (perdón). Nada más lejos de la realidad, el problema fundamental era que la primera técnica fotográfica exigía la inmovilidad absoluta para no estropear las instantáneas.

Esta foto cuenta más que eso, los cuatro apasionados danzarines están bailando el CakeWalk, un baile nacido en las plantaciones de esclavos del sur de Estados Unidos que ridiculizaba el movimiento de sus amos en las fiestas pomposas de temporada.

El movimiento es absolutamente ridículo y espasmódico y los dueños de los esclavos y de aquellas plantaciones que observaban las danzas interpretaban que sus trabajadores forzados no lo sabían hacer mejor, cuando era una maravillosa crítica irónica a su ostentación y bamboleo. Algunos de los esclavistas regalaban pasteles como premio de consolación, de ahí su nombre.

-------------

El baile se incorporó a los repertorios blancos de salón de finales de siglo y evolucionaría hasta alimentar las raíces del Jazz y del Ragtime. En Gran Bretaña se incorporaría a sus fiestas ignorando el origen humilde y crítico del movimiento. Bendita historia.

-------------

Lo que esconde la victoria

La imagen de dos soldados acosando a una mujer en Leipzig, Alemania, en agosto de 1945 no es una casualidad. Es el trauma que tienen que soportar los vencidos. Inherente casi al concepto de guerra. La humillación regalada por los vencedores pasa por el acoso y violación de mujeres en territorio conquistado.

Según cuentan algunos historiadores las mujeres alemanas violadas por soldados superaron los 2 millones. Unas 100.000 solo en Berlín. Pero las cifras son estimativas, y esa es clave que explica la indiferencia del gran problema. Las mujeres fueron víctimas, principalmente, de la impunidad de soldados soviéticos pero los americanos y franceses también participaron de esta crueldad que se quedó sin su merecido Núremberg.

-------------

Nazis defecando

Dentro de esta obsesión compulsiva por documentarlo absolutamente todo las parafilias también han fabricado maravillas anónimas. En 2016 un usuario de reddit publicó una colección de 30 fotografías de soldados alemanes haciendo sus necesidades en las más variopintas posturas y localizaciones.

La colección produce una sensación de empatía y trivialidad que duele. Intentando humanizar al enemigo lo que realmente hace es ridiculizarlo. O al revés. Nunca se sabe. Lo realmente brutal de esta historia es que, en algún lugar de la red, hay alguien dispuesto a dilapidar su tiempo para fabricar locuras como esta.

-------------

Terror en el Congo Belga

El hombre que observa la mano y el pie amputado de su hija se llamaba Nsala y la fotógrafa que lo inmortalizó en 1904 en el Congo Belga, Alice Seeley Harris, contaba en sus memorias:

"La hija no había cumplido con su cuota de caucho ese día, por lo que los supervisores designados por las autoridades belgas le cortaron la mano y el pie. Se llamaba Boali y tenía solo cinco años. Después de eso la mataron. Pero no terminaron ahí. Luego también mataron a la esposa. Y como eso no pareció lo suficientemente cruel, lo suficientemente fuerte como para justificarlo, se comieron tanto a Boali como a su madre. Y le presentaron a Nsala los 'regalos".