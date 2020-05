Las fotografías de Díaz Ayuso en una entrevista revolucionan las redes sociales

El reportaje fotográfico que acompaña a la entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este domingo en El Mundo ha revolucionado las redes sociales.

Los retratos de la líder madrileña, ataviada con un vestido negro, no han dejado indiferente a los internautas, que han aprovechado para mezclar la silueta de la dirigente popular con diferentes fondos o para comparar algunos de sus posados con los de otros personajes famosos.

Españoles: el nacionalcatolicismo ha vuelto. pic.twitter.com/Zy1YNNBiLX — Max Pradera (@maxpradera) May 10, 2020

Comparte la Ayuso Dolorosa para 100 años de azúcar y grasas saturadas. #DesafiAyusopic.twitter.com/aF1UMj4dDf —nudorita (@nudoritta) May 10, 2020

Ayuso como protagonista de un slasher para adolescentes estrenado a finales de los 90 #DesafiAyusopic.twitter.com/Ha0E7juWTA — José Mellinas (@JoseMellinas) May 10, 2020

Ayuso cuando le dicen que tu pizza favorita está agotada. #DesafiAyusopic.twitter.com/nErB2qTLc9 — Edu Sánchez-Rey (@EduSanRe) May 9, 2020

virgin compatriota ayuso vs chad comrad britney pic.twitter.com/XQKDN8Yufy — PutoMikel (@PutoMikel) May 9, 2020

Los memes de Ayuso como la virgen de las pizzas me van a matar JAJAJAJAJAJJAJAJA pic.twitter.com/9Ks0OWKXHM — Comrade Britney (@PatataDaltonica) May 10, 2020

#desafiAyuso

Bajo la etiqueta #desafiAyuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en trending topic. Los usuarios de redes sociales han realizado multitud de memes, críticas y también hay quien ha defendido a la dirigente argumentando que ya lo habían hecho otros políticos.

"Las fotos de Ayuso representan la perversión y la degradación de la política. Con el reportaje busca desviar la atención, salvarse a sí misma en lugar de ayudar e intentar salvar a la ciudadanía", ha llegado a escribir en Twitter el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández.

Desde Más Madrid, el senador y diputado en la Asamblea regional Eduardo Rubiño ha criticado también la entrevista. "Las UCIs nunca estuvieron saturadas así que podemos pasar de fase tranquilamente. Al parecer los hospitales no tuvieron que multiplicarlas de la nada y el personal no se vio desbordado y exhausto", ha escrito en un tuit sobre la afirmación de Ayuso de que en el momento más crítico de la crisis sanitaria no se llegaron a ocupar el 100% de las camas.