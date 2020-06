"Benedicto XVI me dijo que el demonio quiere romper España": las palabras del exministro Fernández Díaz se hacen virales

Este viernes se ha hecho viral un vídeo en el que Jorge Fernández Díaz relata el encuentro que tuvo con el papa Benedicto XVI el 17 de junio de 2015 en Roma cuando era ministro del Interior del gobierno de Mariano Rajoy. Es un político del PP con profundas convicciones religiosas, en una ocasión habló ya de que tiene un ángel de la guarda que se llama Marcelo que le ayuda a aparcar el coche.

Según cuenta en las imágenes, en su visita al Papa, que duró 55 minutos, hablaron de algo que le tenía muy preocupado: la situación en España y del independentismo en Cataluña. El exministro del Interior asegura que el Pontífice le dio la siguiente explicación al respecto: "El diablo quiere destruir España".

Unas declaraciones sorprendentes que han convertido a Fernández Díaz en Trending Topic en Twitter, de las que algunos se mofan y otros tachan de "locuras", y que parece haber hecho durante el confinamiento a causa del coronavirus a través de una plataforma digital que permite conectarse a otros usuarios, que le escuchaban atentos.

Fernández Díaz es un personaje tan oscuro como fascinante. De llevar una vida de costumbres licenciosas, sufrió una revelación en Las Vegas y se hizo un extremista católico, hoy en el Opus Dei. Afirmó que tenía un ángel de la guarda llamado Marcelo que le ayudaba a aparcar. — Daniel Bernabé (@diasasaigonados) June 11, 2020

"Santidad, por favor, rece por España, nos hace mucha falta"

Fernández Díaz prosigue diciendo que Benedicto XVI "seguro que es escuchado con mucho interés y mucha atención en el cielo" y después cuenta que le hizo una petición: "'Santidad, sabe usted los problemas que tenemos en estos momentos', y me referí especialmente a Cataluña, 'Santidad, por favor, rece por España, nos hace mucha falta".

Fue en aquel momento cuando Benedicto le reveló que "el diablo quiere destruir España". El exministro incide en esta palabra que pronunció el Papa: "Y dijo el diablo, no dijo el espíritu del mal, no, el diablo, il diavolo".

"El diablo ataca más a los mejores y por eso ataca a España y la quiere destruir"

Después el político relata la explicación histórica "rapidísima y sumaria" que le dio el Pontífice. "El diablo sabe los servicios prestados por España a la Iglesia de Cristo, conoce la misión de España, la evangelización de América por España, el papel de España durante la Contrarreforma, la persecución religiosa de los años treinta... El diablo ataca más a los mejores y por eso ataca especialmente a España y la quiere destruir".

El exministro señala que el Papa le dio un "mensaje de esperanza": "No lo conseguirá". Después señala que para que no se salga con la suya sólo hay que aplicar las "las cuatro herramientas necesarias para derrotar al diablo en esta batalla". Estas siguen un "orden", según señaló para después exponerlas: "La primera la humildad, la segunda oración, la tercera sofferenza, el sufrimiento, hizo una brevísima pausa y dijo... y la devoción en la Santísima Virgen". "Tenga confianza, el diablo no destruirá España", asegura que le dijo Benedicto.

Tras estas palabras, se escucha decir a uno de los oyentes de su videollamada: "¡Caray!", una expresión de sorpresa, la misma que ha causado en las redes sociales, en donde muchos usuarios le están criticando por parecerles estas declaraciones "una locura" o "chifladura".

Fernández Díaz, Opus Dei, fanático religioso, CINCO años Ministro del Interior, ¿que podría salir mal? — Andrés Niporesas 🔻 ❤️💛💜 (@DesFErebrado) June 12, 2020

Este chiflado, Jorge Fernández Díaz, fue ministro del Interior con @populares. ¿Qué hubiese hecho frente a la crisis del coronavirus? ¿Llamar a un exorcista? pic.twitter.com/ga4ot5acLF — Revista Mongolia (@revistamongolia) June 11, 2020

