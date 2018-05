Hay un grupo en Facebook de farmacéuticos que descifran las recetas de los médicos y es maravilloso

"No me des el transgénico, dámelo de marca"...este es uno de los clásicos con los que tienen que lidiar alguno de los 49.000 farmacéuticos que trabajan en España. Una profesión que, además de su temario, tiene convalidado el título de intérprete del peor lenguaje de la historia: la letra de los médicos (y de algunos desinformados pacientes).

Realmente los farmacéuticos de España tienen un grupo en Facebook para ayudarse entre ellos a descifrar la letra de las recetas médicas y estoy llorando pic.twitter.com/vMoSwjNWpR — Alfonso Lomas (@AlfonsoLomas) 29 de mayo de 2018

Un grupo de Facebook de farmacéuticos de toda España se dedica a descifrar las recetas, los partes de urgencias, los de funcionarios,... que llegan a compañeros de todo el territorio. El grupo ha convertido una dificultad en una especie de arte efímero y colaborativo. Mil ojos ven más que dos y, parece una tontería, pero pueden llegar a salvar vidas.

¿De verdad ahí pone Amoxicilina?

La responsable y creadora del grupo es Blanca Marí-Ruano, una farmacéutica valenciana que ha conseguido una comunidad de casi 20.000 miembros: "Creé grupo cuando el cambio de receta manuscrita a electrónica porque llamaba al colegio con dudas y siempre comunicaba. Empezaron a agregarse compañeros de carrera y poco a poco corrió la voz y ahora, estamos de toda España", cuenta a Mémesis. En este caso las redes, y la fuerza de grupo sí sirven como herramienta para resolver un problema.

A pesar de la imposición de la receta electrónica siguen llegando manuscritas de la privada, de urgencias o incluso de los propios pacientes que se apuntan los medicamentos de oídas en cualquier sitio.

¿Serías capaz de adivinar lo que pone aquí?

Está es una de las fáciles para el grupo. Una persona mayor que ha interpretado lo que un familiar, médico o amigo le ha dicho: "Agua oxigenada".

"No es un caso aislado muchos pacientes nos vienen pidiendo las gotas del líquido azul, las pastillas blancas y pequeñitas con la caja cuadrada. Gente que se traga los supositorios, que pregunta si la pastilla del día después se la toma él o me la tomo yo", nos cuenta Blanca.

El divertido pasatiempo tiene un trasfondo jodido. La responsabilidad del farmacéutico a la hora de interpretar la letra de otro. No estamos hablando de lentejas al peso, o de chuches de colores. Un error en un sufijo o en una cantidad te puede matar. Ellos lo tienen claro: "Nosotros si no estamos seguros no lo damos. Si no conseguimos descifrarlo llamamos al médico. A veces ni el médico sabe lo que puso".

Cuando es imposible descifrar la receta lo mejor es tirar de humor:

Un estudio de la Academia Nacional de Medicina Norteamericana atribuyó la muerte de más de 7.000 pacientes por los errores caligráficos de sus médicos prescriptores. De ahí la imposición de la receta electrónica y de la importancia del trabajo de estos profesionales. Mejor devolver el paciente al médico que equivocarse en la prescripción.

En el grupo no solo se trabaja con la ilegibilidad de los médicos, la paciencia de algunos farmacéuticos con los clientes es infinita: "¿Me das la crema que lleva este tapón?".

Otros vienen con lo mínimo para conseguir su medicina. Economía de medios (y esfuerzos).

Repasando las publicaciones del grupo te das cuenta que estos profesionales han desarrollado una maravillosa habilidad para identificar y descifrar grafismos imposibles que el resto de los mortales solo interpretamos como garabatos. Conocer la jerga, los latiguillos, los síntomas y diagnósticos también ayuda.

¿De verdad pone eso?

Te proponemos un pequeño juego para que valores las capacidades de estos farmacéuticos. ¿Serías capaz de descifrar lo que pone en alguna de estas recetas? Ten cuidado. Podrías matar a alguien.

(Si no puedes ver el test a continuación pincha aquí)

