Segunda entrega de Tuitopía, el resumen semanal de Vozpópuli, en una semana en la que Trump ha sido nominado al Nobel de la Paz y la Fiscalía ha estado investigando las señales de tráfico por machistas, lo que viene siendo una semana normal de 2020. La buena noticia es que estamos dejando de ver chistes sobre la vuelta al cole y la novia de Enrique Ponce; la mala es que la gente parece un poco tensa. El mismo Djokovic ha sido expulsado del US Open por pegarle un pelotazo a una jueza, que además no era la misma que estaba investigando el heteropatriarcado en las señales de tráfico.

El motivo de estos nervios generalizados está claro: el parón en los ensayos de la vacuna de Oxford y el miedo que nos genera, por remota que sea, la posibilidad de que nos enchufen la vacuna del Kremlin. Que no tenemos nada en contra del polonio, pero nos gustaría barajar otras opciones. Menos mal que en mitad de la nada apareció esta niña para mandarnos un mensaje de tranquilidad que le ha convertido en la estrella indiscutible de la semana. Un mensaje de aliento al nivel del de Churchill a sus tropas en 1940.

-"Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo. Pero no pasa nada...es mejor eso que morirse" pic.twitter.com/fBuQ2AoFwX — le frère 🔻 (@Lfrre) September 9, 2020

En serio pretenden que los padres lleven a los niños al colegio sabiendo que en ese lapso de tiempo les pueden okupar la casa? — Lanfil (@olanfilon) September 7, 2020

J.Warx se consolida como cronista del 2020 (València) pic.twitter.com/d3fv7p7S1s — Jordi S. i Carbonell #OrgullValencià (@srcarbonell) September 9, 2020

Seleccionar la vacuna que tenga mejores reseñas. — Craca (@cracacraca) September 10, 2020

Estamos en 2020. No los abráis https://t.co/mG5aLxxVsS — Punk De La Ciencia (@PunkDeLaCiencia) September 8, 2020

El cole todavía no ha vuelto, pero la tele sí. Ana Rosa estrena temporada con un alisado japonés de cabello y rostro, y Pablo Motos sigue recordando al mejor Frank Sinatra, no puede evitar pisar un charco. El presentador de El Hormiguero ha sido protagonista de una polémica tras preguntarle a Luna Fulgencio, una niña de 9 años, por novios y amores platónicos. No sé si lo peor es eso o que siga considerando a Antonio Banderas, un señor de 60 años, el sex symbol patrio.

Luna Fulgencio (9 años) teniendo la mente más abierta que Pablo Motos #AcostaSeguraEH.En fin. pic.twitter.com/qEfYZS9kJG — M 📺 (@casasola_89) September 9, 2020

- Es niña. - Pregúntale si tiene novio. pic.twitter.com/fY0z9stxiK — Un Vampiro Andalú (@UnVampiroAndalu) September 10, 2020

-Niña, ¿ya tienes novio?-Sí, Enrique Ponce. — Hank Solo (@Hank_Solo) September 10, 2020

Pero te gusta como actriz, ¿no? pic.twitter.com/33gWWKOC76 — Javi (@ElJaviParla) September 10, 2020

Esta semana la niñas parten la pana pic.twitter.com/jpLeM2bDiO — The Ineffable Nixarim 🐍 (@Nixarim) September 10, 2020

Ana Rosa se ha estirado tanto que si cierra los ojos, se le abre la boca. pic.twitter.com/6ee9wHDwPL — Dani Bordas (@DaniBordas) September 7, 2020

Ana Rosa es la perfecta madre psicópata de peli de sobremesa que no acepta que su sobreprotegido hijo se vaya a casar con una joven guapa y alegre y decide hacerle la vida imposible a su futura nuera para destruir el compromiso en "Obsesión maternal" pic.twitter.com/lkiJ3iHIH2 — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) September 7, 2020

Las políticas identitarias continúan su avance imparable hacia una sociedad perfecta. Los Oscars han anunciado unos requisitos de diversidad racial y de género que deben cumplir las películas para ser nominadas, pero el premio de la semana se lo lleva Som Barbàrie, un colectivo de mujeres que han decidido dejarse barba tras descubrir que eran la sociedad y los estereotipos de belleza femeninos los que las hacían afeitarse. Y llevan razón, son los códigos sociales los que hacen que las mujeres se depilen.

También los que nos hacen vestir vaqueros en lugar de túnicas, grabarnos en vídeo para explicar por qué fundamos un colectivo y los que crean la necesidad en los tronistas de gimnasio de ir perfectamente depilados a pesar de ser varones. A mí no deja de resultarme enternecedor que alguien tarde 30 años en descubrir cómo funcionan la cultura y la sociedad.

Han tomado la decisión política de dejarse barba para cuestionar los cánones femeninos establecidos. Mira, es que me desorino pic.twitter.com/7lVTE8qSfT — Lupesb ⚖💚 (@Proserpinasb) September 10, 2020

soy trans-económico. Persona con gustos de rico pero atrapado en un cuerpo de tieso — Pablo Alvarez (@sussooss) September 4, 2020

Y bueno, el resto de la semana en la red ha sido lo de siempre: veganos dejando ofrendas a la los solomillos en una carnicería, una foto de Charles Bukowski en la que parece Paco Martínez Soria y Cesc cantando La Oreja de Van Gogh con Samanta Villar en el coche. Y esto ha sido Tuitopía, no será la mejor sección del mundo, pero es mejor esto que morirse.

Animalistas poniendo rosas sobre las carnes envasadas de una nevera del súper. Meteorito. pic.twitter.com/aW1otGHKjw — Edu Galán (@edugalan) September 6, 2020

Si crees que tu trabajo es estresante piensa en la persona que tiene que hacer batidos a juego con la ropa. pic.twitter.com/2NSLt41BBH — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 10, 2020

A primera vista me pareció Paco Martinez Soria. https://t.co/50r1I3YDjW — bi (@bibianacandia) September 10, 2020

profesora: les traje el listening más fácil el listening: pic.twitter.com/pZk49u2ygg — estela (@versfou) September 2, 2020

Si se acerca un extraterrestre a la Tierra y ve la cantidad de satélites artificiales que hay alrededor, pensará que aquí se come bien — Soundtrack (@sndtrkng) September 11, 2020

Instagram resumido en dos fotos: pic.twitter.com/YHGWreTZB0 — Alvaro Wasabi (@alvaro_wasabi) September 6, 2020