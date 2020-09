Se hace viral el vídeo de un diputado besando los pechos a una mujer en plena sesión virtual del Congreso

El diputado kirchnerista Juan Emilio Ameri fue suspendido de su cargo tras protagonizar un escándalo sexualen plena sesión virtual del Congreso de Argentina mientras se trataba la renegociación de una deuda de las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El vídeo, que fue publicado en 'TN - Todo Noticias', ya se ha hecho viral. En las imágenes se ve una pantalla completa con las diferentes conexiones o videollamadas de los participantes.

Mientras interviene otro legislador peronista, se ve en la parte de abajo como Ameri está con una mujer encima de sus piernas. Minutos después, se dejaba llevar por la pasión y comienza a besar los pechos a una mujer, ante la atónita mirada del resto de diputados.

Se vive un momento muy dificil para todos y un DIPUTADO de la NACION llamado JUAN EMILIO AMERI esta de joda y faltandole el respeto a todos! Pobre 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/D9mPdHE3xG — Paulo Vilouta (@pviloutaoficial) September 24, 2020

"Sólo quería ver cómo quedaron las prótesis"

Juan Emilio Ameri justificó su actuación diciendo que fue "un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas", ya que creía que estaba desconectado. Además explicó que él sólo quería comprobar cómo estaban los pechos de su pareja tras someterse a una operación.

"Estoy muy mal. La verdad es esa. Estoy desolado, esto no me tendría que haber pasado. Yo acá en mi casa tengo una señal espantosa que va y viene. Estaba desconectado, sin cámara.Llegó mi pareja y le pregunté: "Che, a ver cómo quedaron las prótesis", señaló en un audio enviado a 'Todo Noticias'.

"Le di un beso en las tetas, eso es todo"

Armeri continuó diciendo: "Che, que bueno, esta bajó más, bajó menos. A ver las cicatrices. Y estaba al lado mío y le di un beso en las tetas, eso es todo. No pasó de eso".

"Una cagada, es grave. Ah, en el momento en el que eso sucede la señal me volvió y me reconectó automáticamente y salió en cámara algo que tiene que ver con la intimidad de las personas. Es algo grave que haya pasado en el medio de una sesión, pero estaba desconectado. No me queda más que pedirle disculpas a los diputados y a la sociedad. No es algo que uno hace adrede", se disculpó Juan Emilio Ameri.

"Me parece una falta grave de decoro"

En una de las intervenciones en directo que hizo Ameri en un programa de televisión en Argentina, cuando le preguntaron a través de una conexión telefónica por las escenas subidas de tono que había protagonizado, rehuyó a contestar diciendo: "Mi cabeza no está para hacer ningún tipo de análisis de esta situación".

La presentadora insistió y le preguntó si no lo consideraba grave como para presentar su renuncia por decoro, a lo que el diputado contestó: "Lo considero grave y me parece una falta grave de decoro como dijiste pero ahora entendamos también que hay un montón de diputados y diputadas sentados en esa banca que han sido parte durante cuatro años del saqueo más feroz y más virulento que se ha dado en nuestra patria".

Al ver cómo Ameri tiraba balones fuera, la presentadora le reprochó: "Pero usted salió besándoles los pechos a su pareja en vivo ante todo el país, ¿qué tiene que ver Macri con eso, por favor?".

"Suspensión inmediata"

Tras este escándalo sexual, Juan Emilio Ameri fue suspendido este jueves de sus funciones. El presidente de la Cámara de Diputados, el también peronista Sergio Massa, interrumpió la sesión para pedir la "suspensión inmediata" de Ameriy la creación de una comisión para imponerle una sanción, lo que fue aprobado en votación.

"Hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta casa", dijo Massa. "Esta es la casa del pueblo; vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir como cuerpo de representantes, en democracia, que se den este tipo de situaciones”, agregó antes de que se conociera la versión de Ameri.