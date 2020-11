Elena Cañizares, la joven positivo en coronavirus a la que sus compañeras de piso quieren echar

La historia de Elena CañizaresAparicio se ha convertido en viral en Twitter. La joven, que es estudiante de enfermería y hace prácticas como tal, ha denunciado a través de Twitter que sus tres compañeras de piso en Ciudad Real, -Rocío, Lucía y Ángela-, la estaba tratando de echar de casa tras contarles que había dado positivo en coronavirus.

La joven ha escrito un hilo en la red social en la que cuenta lo que le está pasando a través de la publicación de las conversaciones que tiene con sus compañeras de piso, tanto capturas del chat de Whatsapp 'Chuminos compañeros' -como así se llama el grupo que tienen-, como el intercambio de audios que se hacen.

La historia de la joven ha causado una gran indignación en Twitter por la falta de compañerismo de sus amigas que la dicen que se vaya con sus padres, -a pesar de que son población de riesgo-, y su negativa a dejarla tupper en la puerta para que ella no tenga que salir y pueda estar confinada en su habitación.

Elena cuenta en el hilo que sus padres son población de riesgo

Tras negarse a ayudarla con la comida, ella les expone que entonces saldrá con doble mascarilla y guantes a hacérsela ella y desinfectará todo cuanto toque pero sus compañeras se niegan en rotundo a todo.

La joven enfermera ha encontrado un apoyo masivo de los usuarios, incluidos rostros famosos, que han convertido en Trending Topic: "Elena Cañizares, Ciudad Real, Toda España con Elena Cañizares o Todo Twitter con Elena Cañizares", son algunas de las tendencias que han acaparado la red social.

La historia de Elena comienza así: "Contexto: ayer me hice la PCR porque estoy estudiante de enfermería y tengo que hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciu donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras de piso se fueron a sus pueblos para el finde. Les informo que me han dado el positivo, me dicen en videollamada que me debería ir a mi pueblo con mis padres (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión) para que ellas, cuando acaben la cuarentena que tienen que hacer por haber estado juntas, puedan volver al piso".

Después continúa contando: "Les digo que yo no voy a salir de mi habitación, que la rastreadora me ha dicho que no puedo irme a ningún lado, y les digo lo de mis padres. Les digo que pueden traerme los tuppers de la cocina a la puerta de mi habitación, me dicen que eso es una responsabilidad y que tienen cosas que hacer, les digo que puedo ir con doble mascarilla a la cocina en horas donde no haya nada y calentar tuppers y llevármelo a mi habitación, desinfectándolo todo después, con doble mascarilla, manos lavadas, etc. Tenemos dos baños, somos 4, les digo que iría al baño con -otra vez- doble mascarilla, desinfectándolo todo, etc... (la opción de que me quede con un solo baño para no compartir espacio no se me ocurre la verdad, ni a ellas). Esta es la conversación", escribe para después publicar las capturas.

Rocío: "Eres su hija. Su responsabilidad. No la nuestra"

Entre las respuestas que le dan sus compañeras de piso están estas: "¿Pero entonces prefieres que lo cojamos nosotras a ellos?" o "Ya vemos lo que te importamos" le llega a decir una de ellas haciendo referencia a los padres de Elena, a lo que ella responde sin dudarlo "Menos que mis padres".

Otra le recrimina: "Sí te puedes desplazar. Conozco a 80.000 personas que se han contagiado y se han desplazado, así que no te escudes en eso. Estás siendo egoísta y sólo estás mirando por los tuyos, no estás mirando en que hay otras tres personas, que ese piso es igual tuyo que suyo y que porque tú te quedas allí no vamos a poder ir las demás". Una petición que no es posible ya que no está permitido que una persona contagiada por coronavirus se pueda mover de su domicilio cuando se notifica que el resultado de una PCR es positiva.

Elena les insiste en que no puede desplazarse pero ellas siguen insistiendo en que se tiene que ir: "Elena tienes coche. Te coges tu coche y te vas. Coges tus cosas, tu coche y te vas a tu casa y no propagas nada. Propagas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas todo el piso. Exactamente lo mismo".

Rocío, Lucía y Ángela quieren echarla de la casa de Ciudad Real: "Nosotras tenemos nuestra vida"

Cuando Elena les propone que le dejen tuppers con comida en la puerta, ellas le responden frases como esta: "Tenemos nuestra vida, no tenemos por qué estar en esas condiciones. Para eso tienes tu casa (la de sus padres). No tienes por qué afectar a otras familias teniendo tu casa".

"Tú te quieres quedar ahí a costa de que otras tres personas se tengan que joder y no puedan ir al piso a hacer su vida normal. No te estás poniendo en ningún momento en nuestra piel. Nosotras tenemos una vida. Tenemos universidad y gimnasio y tú no piensas en eso, tan solo en que te vas a quedar ahí porque no te quieres ir a tu casa", le dice otra.

Al final, Elena Cañizares se sale del grupo y bloquea a sus compañeras de piso y es entonces cuando publica la historia.

Pero todo no queda ahí, al ver que la joven ha publicado las conversaciones y audios, Rocío le amenaza con demandarla por difundir la conversación en Twitter. "Me ha parecido una falta de respeto lo de Twitter, he estado hablando con mi padre, que sabes que es abogado, y si no lo eliminas, me ha dicho que por él te denunciamos, o sea no es... es una amenaza en realidad, sea es que me parece una falta de respeto aunque tú me hayas dichi que no pone mi identidad ni nada, cuaqluierq que sepa un pooc me sabe enbcontrar porque hemos usbido fotos jutnas, d etodo.. es que la ey de protecci´no de datos esta ahí tía.

Elena, te tienes que ir de tu casa, pero no porque seas positiva de covid... ¡es que vives con 3 hienas!Lo estás haciendo bien. Lo primero que deberían hacer ellas... ¡es dejarte un baño solo para ti!Es súper importante cuidar a la gente. https://t.co/tCOh9EHgEn — Brays Efe 🐹 (@braysefe) November 22, 2020

Tienen que hacer cuarentena aunque den negativo, eso si lo dice @sanidadgob así que ánimo y no dejes que te amenacen! Cualquier cosa habla con @MariaAventin — Itziar Castro (@ItziarCastro) November 22, 2020