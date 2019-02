El adelanto electoral de Pedro Sánchez ha dejado un claro protagonista en redes y es... PACMA

A eso de las 10.20 de la mañana de este viernes, Pedro Sánchez ha anunciado la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril. Anuncio que, por cierto, llegaba de forma precipitada tras el rechazo del Congreso a los presupuestos generales del Ejecutivo socialista.

Bien. Pues tras la comparecencia de Sánchez, las redes sociales han dejado un inesperado protagonista de la jornada y no es otro que el partido animalista, PACMA. De hecho, durante la elaboración de este escrito, la formación es primera tendencia en Twitter.

Por poner un poco de contexto, en las últimas elecciones generales de 2016, PACMA obtuvo el 1,19% de los apoyos, tras registrar 286.702 votos. Cifras que lo situaron por encima de Vox (0,2%), el partido que, según las encuestas, puede jugar un papel importante a la hora de establecer los pactos que erijan al próximo inquilino de la Moncloa.

La mayoría de los comentarios que rodeaban al partido animalista hacían referencia al voto útil.

Sobre todo, teniendo en cuenta, como decimos, la imperiosa necesidad que tendrán las formaciones tras las elecciones del 28 de abril de buscar alianzas para sumar mayoría.

Tías tenéis que ir todas a votar el día 28, se tardan 5 minutos y es muy importante.Como opinión personal diría que dejaseis de votar a partidos pequeñitos como PACMA, no es el momento y estamos viendo que es un voto tirado a la basura.

una cosa os pido: si os consideráis de izquierdas, votad de manera útil y esto, os guste más o menos, implica votar a partidos como psoe y podemossi votáis a pacma y partidos minoritarios, vuestro voto no va a servir de nadaasí que hacedlo por el bien común por favor

Lo siento mucho pero votar a pacma es tirar votos tal y como está la situación. Ahora mismo no es el momento de votar a partidos pequeños. Quizá en un futuro sí pero nos estamos jugando muchísimo en estas elecciones y no me apetece ver mis derechos vulnerados como maricón que soy