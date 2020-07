El resultado de Feijóo el 12-J es igual al de Fraga en 1997: "En Galicia pasan los años y no cambia nada"

Alberto Núñez Feijóo repite como presidente de la Xunta de Galicia, y consigue su cuarta mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 12 de julio (12-J) igualándose así a Manuel Fraga. No solo son comparables en este aspecto sino también en el resultado que han obtenido ambos en las urnas con una diferencia de 23 años.

El PP de Feijóo ha conseguido 41 escaños, un resultado similar al que obtuvo Fraga en las elecciones de 1997, en las que obtuvo 42.

La misma situación ha ocurrido con el BNG, que incluso ahora ha salido un poco más reforzado que hace 23 años. Ahora ha obtenido 19 escaños, con Ana Pontón como candidata, que ha conseguido pasar de 6 a 19.

En las de 1997, la formación encabezada por Xosé Manuel Beiras consiguió 18 escaños. La histórica subida de este partido ha provocado el batacazo de Podemos, mientras que el PSOE se ha quedado prácticamente como estaba.

"En Galicia es siempre año 0"

La comparativa de estos resultados ha causado sorpresa para muchos, mientras que para otros han expresado su tristeza de que las cosas sigan igual más de 20 años después.

En Twitter se pueden leer algunos comentarios como estos: "En Galicia pasan los años y no cambia nada", "En Galicia es siempre año 0", "Soy gallega,no os imagináis la impotencia que se siente viendo que pasan los años y aquí no cambia nada, pero seguiremos luchando!", "Curioso y bien traído" o "Si los gallegos han echado a Podemos por algo será. A lo mejor es que hay cambios que es mejor no tener....".

En Galicia es siempre año 0 — Carlos (@jaxteller_64) July 12, 2020

Soy gallega,no os imaginais la impotencia que se siente viendo que pasan los años y aquí no cambia nada,pero seguiremos luchando! — Bogue (@warel11) July 12, 2020