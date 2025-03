Un ejército europeo ecofriendly con perspectiva de género

Hubo un tiempo en el que Europa era la cuna del mundo, de ahí salieron los grandes filósofos griegos, el imperio Romano y Monica Bellucci, pero los europeos empezaron a matarse entre ellos y el nuevo jefe del mundo del mundo decidió que eso tenía que parar. Se crearon órganos y alianzas defensivas dirigidas por un actor imparcial: Estados Unidos. A los europeos los convencieron para que dejasen de de armarse para evitar guerras, así que empezaron a depender militarmente de Estados Unidos.



Luego a Europa le explicaron que tenía que liderar la lucha contra el cambio climático, plantaron molinos de viento pero, como no llegaba, pasaron a depender energéticamente de Rusia, que tenía gas barato. Por último alguien les contó de que eso de tener fábricas era de países pobres, así que hoy las camisas de los europeos se cosen en China y dependen comercialmente de ella. Hoy Europa es un continente de funcionarios y el mayor avance europeo de los últimos 30 años es el tapón con rosca que no puede separarse de la botella de Lanjarón.



Ahora el árbitro del mundo ha cambiado de CEO y ya no quiere renovar el acuerdo militar así que Europa tiene que rearmarse siendo coherente con sus principios. El nuevo ejército europeo será ecofriendly y con perspectiva de género. Solo producirán tanques híbridos con etiqueta A para no contaminar las estepas rusas. Las tropas de élite guardarán un cupo del 15% para personas con discapacidad física. Los albanokosovares podrán adherirse a la Unión Europea pero no al ejército para no alimentar estereotipos negativos.



La idea de un ejército común europeo es una realidad y Ursula Von del Leyden ya habla de una inversión de 80.000 millones de euros, estamos a solo unos años de ver a la cabra de la legión desfilando en Bruselas. Da miedo imaginar cómo pueden una economía de guerra los que gestionaron el Kit Digital y acaban de gastarse 55 millones de dinero público en que veamos el Mundial 2026 en TVE en lugar de en Telecinco.



