No es pedofilia, es educación sexual

Un clásico en la red. Alguien comparte un par de páginas de un libro que ha leído y que le parece una obra estupenda para recomendar a sus seguidores. En este caso un manual de educación sexual para niños:

Les comparto educación sexual integral para niñes, dejen de tenerle tanto miedo. pic.twitter.com/IiBioMbO3t — julieta (@JuIannelli) 22 de junio de 2018

...mientras tanto, al otro lado de Twitter, en las antípodas de moral y gusto, otro usuario roba las mismas fotos y, sin conocer la obra, se construye el prejuicio perfecto:

A mi sobrina de 7 años, algún adulto le muestra este libro o la incita a masturbarse y os juro por mi sangre que le falta planeta para correr porque como dé con él, iba a estar cagando celulosa 3 meses. Le hago comerse la edición completa. pic.twitter.com/nLQtnI8K3V — La Zooro (@AzoteConZeta) 24 de junio de 2018 Hablarles a niños de sexo o enseñarles a masturbarse, es pedofilia. Te pongas como te pongas. Son niños — La Zooro (@AzoteConZeta) 24 de junio de 2018

Sorprendentemente el prejuicio se va adornando y engordando desde su cámara de eco. Seguidores que comparten la misma opinión sin preocuparse por el título del libro, el país de origen, cuál es la intención de su autor y cómo está enfocada la obra y el resto de contenidos que no se ven.

Enseñar sexualidad a un crio de 7, 10 o 12 años es absurdo. Con 12 años aún no se me habían subido las pelotas y solo pensaba jugar al fútbol. Decir a un niño que tocarse no es malo, es fomentarlo. No tiene madurez necesaria para medir las consecuencias si va (que irá) más allá. — titodivo (@divotito) 24 de junio de 2018 Que no tiene ni pies ni cabeza. Primero esto y luego ya normalizar la pedofilia como dicen por ahí. — La Zooro (@AzoteConZeta) 24 de junio de 2018 O la zoofilia, que algunas/os ya apuntan maneras para ello — titodivo (@divotito) 24 de junio de 2018 Integrar la pedofília como algo normal , estamos y digo estamos porque también vivo en este país, fomentando que nuestros descendientes no distingan entre los diferentes tipos de violencia. Los que apoyan este libro, es porque1.- No tienen hijos2.- No tienen hijos3.- No hay 3º — Jose Miguel (@jose_miguel66) 25 de junio de 2018 Una sociedad enferma, cada día+alejados de Dios ;esto es el perverso y depravado socialismo, Marxismo Cultural=Ideología d género,les roban la inocencia a los nińos para convértirlos en Enfermos DEPRAVADOS,esclavos de las más bajas pasiones,distorsionando el amor en placer físico — Sandra Barbosa (@SandraDerecha) 24 de junio de 2018

...usuarios que no saben lo que significa la pedofilia, que ignoran el 'target' de la obra y que dan la razón a los que defienden que hace falta más educación sexual:

Cuando de la educación sexual desde cortas edades se tardan un par de tweets en sacar el tema de la pedofilia, a lo mejor es que el problema no es de los libros que tratan de educar. https://t.co/Pm0IN3G9AU — Captain Bisexual ❤💜💙 (@nikoporu) 25 de junio de 2018

¿De qué libro se trata?

El libro referenciado es obra de la escritora argentina Cecilia Blanco, y del ilustrador Daniel Lowy. Está destinado a "niños entre los cinco y los diez años (antes de la pubertad) y es ese tipo de libro importante para abrir el diálogo", nos cuenta su autora, tremendamente sorprendida por la polémica:

"Creo que [esta gente] lo que tiene es miedo producto de la desinformación: creen que si les explican ciertas cosas a sus hijos, perderán la inocencia. Yo digo: un niño informado es un niño más libre, más feliz, que podrá cuidarse y cuidar al otro. Y esto comienza en la infancia."

Los niños no nacen totalmente asexuados pero tampoco con una sexualidad de adolescente hormonado. Desde que llegan al mundo son esponjas de aprendizaje y esto incluye todos los campos que estén en su entorno. Su cuerpo es lo primero que exploran y no existe ningún prejuicio que les impida investigar ni hacer todo lo que esté en sus manos para buscar respuestas. Es ahí cuando el adulto debe entrar para conducir o tutelar lo mejor posible su aprendizaje sin coartar su libertad ni regañar por juzgar sus acciones como si fueran de adultos. De lo contrario el niño aprenderá solo, con todo el peligro que eso conlleva.

Un niño informado es un niño más libre, más feliz, que podrá cuidarse y cuidar al otro. Cecilia Blanco

Es por eso que la educación sexual en los niños es imprescindible, y lo dice también la Organización Mundial de la Salud en sus estándares de calidad en educación sexual: "debe comenzar en la primera infancia y progresar a través de la adolescencia y adultez".

Pero también es tan mayúsculo el error de no pilotar ese aprendizaje o de censurar conductas como dar información al niño que es incapaz de procesar. Es decir, tan malo es taparle los ojos cuando dos chicos se dan un beso en la tele como explicarle de dónde vienen los hijos con una película porno. Sentido común.

Como nos cuenta el psicólogo Alberto Soler [@asolers] :

"La educación sexual es un tema que no tiene edad, aunque haya que adaptar el lenguaje y depende del contexto y lo que comprenda el niño. Estas polémicas vienen más por un tema ideológico o político que educativo. Parece que incomoda que parejas del mismo sexo puedan existir, o llamar a las cosas por su nombre."

Si esperas a que sea tu hijo el que te pregunte algo sobre sexualidad probablemente ya habrás llegado tarde.

"Es como hablar de la muerte, por ejemplo. Otro tema que incomoda a los adultos, pero que no podemos hacer como que no existe. No hay que decir más de lo que necesitan saber, pero en cuestiones de sexo tampoco dejar preguntas sin respuesta, porque si no les damos esa información la sacan de otros lugares (por ejemplo, el porno) Y es mejor que la educación sexual venga de otro sitio."

Y para aprender no hay una edad. Hay niños que tienen curiosidad innata y otros que pasan del tema a la misma edad. Por lo general cualquier niño que empiece a manejar el lenguaje y a ametrallar con los porqués de la vida está preparado para preguntarte sobre sexualidad. ¿Lo estás tú para responder? La mayoría de padres no, o como los del segundo tweet se negarán a hacerlo... y ese es el gran problema. Su hijos acabarán frustrados y buscando (malas) respuestas en otro lado. No les dejamos que consulten un libro sobre salud sexual pero les entregamos un smartphone con el Internet abierto.

No les dejamos que consulten un libro sobre salud sexual pero les entregamos un smartphone con el Internet abierto.

Por eso estas guías especializadas que sirvan de empujón para estos padres perezosos que suelen perder el tren de la curiosidad de sus hijos son de un valor incalculable. Manuales de apoyo que, usando un lenguaje adaptado, dan el primer paso para que tengas 'esa conversación' con tus hijos. Un apoyo pedagógico muy práctico que ayuda a tumbar el tabú generacional, ¿Qué más quieres?

Pero ojo, no te pases explicando. Como nos recuerda el psicólogo Jonatan Molina [@jonatan_mt] : "Hay ciertas funciones asociadas al razonamiento abstracto, moral, etc... que no están formadas a esa edad por lo que hay que ser cuidadoso con lo que se dice y cómo se dice. La conciencia de lo que está bien y lo que esta mal también depende mucho de lo social."

Sin embargo Alberto Soler cree que hay que empezar muy pronto a marcar el territorio: "Los niños tienen que aprender desde muy pequeñitos que su piel es una barrera con el mundo y sólo ellos deciden quién la puede tocar o no. Si entendemos y transmitimos ese respeto como una parte de la educación sexual poco a poco podremos ir respondiendo las demás preguntas."

Hay grandes clásicos en papel con más de 40 años de éxitos de pedagogía sexual infantil. El "¿De dónde venimos?" de Peter Mayle y Arthur Robins (1975) lleva décadas de éxitos utilizando la misma fórmula. Texto sencillo y dibujos. Con él aprendí yo mismo la mejor definición de orgasmo que se le puede dar a un niño:

"Es como lo que sientes en la nariz antes de estornudar pero allí abajo"

O que el coito es lo más cerca que puedes estar de una persona...

Pero los problemas vienen cuando los niños no preguntan y los padres se desentienden. Para la autora de libro, Cecilia Blanco: "Hay niños que no dan el paso. Una adulto tiene que estar atento a otros signos no verbales: cuando mira algo en la tele, un comentario al pasar, algo que sucede en la calle... para empezar a hablar. No hay que esperar a la adolescencia para hacerlo. Es tarde, porque seguro que ya recibió mucha (y en general, mala) información."

¿Educación sexual en los colegios?

La educación sexual en identidad de género no debe ser una imposición ideológica porque es una cuestión de derecho e igualdad. De la misma forma que los colegios deben educar sobre el respeto y la diversidad de razas o religiones se debe hacer lo mismo sobre la diversidad de géneros e identidad sexual. El respeto por lo diferente no se debe circunscribir exclusivamente a la familia porque es un comportamiento social que se da, sobre todo, en comunidad. Además, la familia también es un núcleo susceptible de conflictos. La educación integral ayuda a reconocer problemas en los distintos ámbitos.

Si se limita la educación sexual al núcleo familiar...¿cómo enseñamos a los niños a distinguir los abusos sexuales que se pueden producir en su entorno más cercano?

Como nos recuerda Celia Blanco [@latanace] —no confundir con Cecilia Blanco, la autora del libro— periodista y directora del programa de radio sobre sexo 'Contigo dentro':

"La educación sexo afectiva debe ser escolar porque uno de los capítulos importantes es la información de ABUSOS SEXUALES. Hay que educar a los niños para que sepan distinguir lo que es un abuso sexual y saber a quién y cómo recurrir en caso de sufrirlos. Según datos de Naciones Unidas el 84% de los abusos sexuales de menores se producen en el ámbito familiar. Habrá padres querrán controlar la ignorancia de sus hijos."