"¿Las UCIS llenas y vosotros de concierto? Estáis flipaos": polémica por el concierto de El Drogas en Madrid

El multitudinario concierto de Enrique Villarreal Armendáriz, conocido artísticamente como El Drogas, de 61 años, ha levantado una gran polémica ya que estamos en pleno repunte de contagios por el coronavirus.

El evento se celebró el viernes 22 de enero en el Teatro Circo Price de Madrid dentro de la programación del Inverfest.

Como se puede ver en los vídeos que están circulando por las redes sociales, en la sala había decenas de personas sin mantener la distancia de seguridad.

Es que no hay por dónde cogerlo, joder. Ni el de Raphael, ni el de El Drogas, ni ninguno. ¿Tanto cuesta darse cuenta que no es momento de asistir a actos multitudinarios? ¿O es que les da igual? — Working Class Berserker (@JarJarRasc) January 25, 2021

Las redes estallan por el concierto de El Drogas

Las imágenes han provocado mucha indignación, lo mismo que ocurrió con el vídeo de la discoteca teatro Barceló, debido a que esta tercera ola de la pandemia de la covid-19 está dejando más muertes, ingresos y positivos que en la primera ola.

Tras lo sucedido, los usuarios de Twitter han recordado que esto mismo es lo que pasó con un concierto que dio el cantante Raphael a finales de diciembre en el WiZink Center ante 5.000 personas, algo por lo que fue también muy criticado.

[Las redes estallan por el concierto de Raphael en el WiZink Center ante 5.000 personas]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Drogas (@eldrogasoficial)

En Madrid son legales los conciertos, en Cataluña y Valencia ha tenido que cancelarlos

Por su parte, el sector cultural insiste en mandar el mensaje de que "la cultura es segura" y en Madrid este tipo de eventos son legales mientras cumplan las normas sanitarias impuestas por las instituciones. Sin embargo, en las imágenes, a pesar de que se ve a la gente con mascarillas, no parece que exista la distancia mínima de seguridad.

Sin embargo, El Drogas se ha visto obligado a cancelar el concierto que tenía previsto en Barcelona el 23 de enero, en Barts, y el del 11 de febrero en la Rambleta de Valencia tras las nuevas restricciones de aforo y movilidad impuestas en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.

El precio de las entradas de las actuaciones canceladas será reembolsado automáticamente a través de sus canales de compra.

Entre las críticas que han escrito en las redes se encuentran algunas como estas: "Hagan sitio en los hospitales desbordados a los asistentes a este concierto organizado por el ayuntamiento de Madrid", "Idiotas es poco", "Están comprando pasajes a lo loco. Lo triste es que muchos los compran a nombre de otros: inocentes, ancianos, gente con patologías, etc", "Me encanta el Drogas desde siempre, pero ahora no es el momento para eventos así" o "¿Las UCIS llenas y vosotros de concierto? Estáis flipaos".

Hay usuarios que están pidiendo también la dimisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

@AlmeidaPP_ teatro Barceló, concierto de raphael, concierto del Price. Madrid esta sin gobierno. Dimita, alcalde — ANTONIO ANTONIO (@gomezfor1) January 25, 2021

El Drogas, ejemplar casi siempre, se pega un buen patinazo con conciertos como este.Se le dio cera a Raphael y se le debe dar cera a él también.https://t.co/cmcCEkXcK3 — Fernando Fariña 💉 (@penniath) January 25, 2021

Quien coño está al frente de esto en la Com. de Madrid??Se celebra un concierto en el circo Price de @ElDrogasOficial y no se ve que se cumplan muchas normas.....es que no aprendemos ?? — Raul Magano (@raulmagano) January 25, 2021

las ucis llenas y madrid permitiendo esto d verdad esq me da impotencia https://t.co/9jv6uHipYp — antonio torreño📚 (@AntonioTorreno) January 25, 2021