La Asociación de Informadores Cinematográficos de España ha entregado los premios Feroz la noche de este martes, unos galardones que reconocen el trabajo del cine y las series españoles. Sin embargo, pese a que estaba previsto que la gala terminase a las 22.30 horas, finalmente se retrasó hasta pasadas las 23.00 horas, algo que desató las críticas, pero también las bromas, en redes sociales.

En la ceremonia de la octava edición de estos premios triunfaron la película 'Las niñas', el debut de Pilar Palomero en el largometraje, y las series 'Antidisturbios', de Rodrigo Sorogoyen, y 'Vota Juan', de Diego San José.

No obstante, en las redes sociales hubo otros protagonistas: desde la aparición de Samantha Hudson con un top en el que se leía "ACAB" ("All Cops Are Bastards", "Todos los policías son bastardos", en español) hasta el perdón de Victoria Abril después de haber defendido teorías negacionistas de la covid.

Pero destacó, además, que la celebración de la gala no respetase el horario del toque de queda establecido en la Comunidad de Madrid, instalado a día de hoy a las 23.00 horas. Los usuarios de redes como Twitter no tardaron en señalar que esa ceremonia iba a terminar más tarde de lo permitido.

"Los asistentes durmiendo en el teatro"

"La mejor comedia de 2020 habrá sido 'La boda de Rosa' pero la de 2021 es la de los asistentes del Feroz durmiendo en el teatro porque ha terminado después del toque de queda", bromeaba un usuario.

La mejor comedia de 2020 habrá sido LA BODA DE ROSA pero la de 2021 es la de los asistentes del Feroz durmiendo en el teatro porque ha terminado después del toque de queda. — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) March 2, 2021

No fue el único, otros miembros de la red social aprovecharon las restricciones para sacar el lado más humorístico (y crítico) de este tipo de galas, en las que se cuestiona, a menudo, la duración de las intervenciones de los asistentes. "Lo bueno del toque de queda es que los discursos no pueden alargarse... En exceso", escribían.

Lo bueno del toque de queda es que los discursos no pueden alargarse... En exceso. #PremiosFeroz — Juan Roures (@JuanRoures) March 2, 2021

Eso sí, otros aprovecharon para recordar que entre las repercusiones que existen por saltarse el toque de queda se encuentran las multas, algo que relacionaron con la serie que triunfó en los premios, 'Antidisturbios'.

Se saltan el toque de queda y encima premian a #Antidisturbios, no va a haber subvenciones suficientes para pagar todas las multas que se van a poner tras los #PremiosFeroz2021. #PremiosFeroz — Carlos Fernández (@charlyr2d2) March 2, 2021

La organización aclara que tenían salvoconducto

Pese a que los usuarios han criticado que los asistentes al evento se hayan saltado la hora límite para circular por las calles, lo cierto es que, tal y como ha confirmado a 'Vozpópuli' la organización, todos y cada uno de los invitados, políticos, nominados y miembros del equipo contaban con su respectivo salvoconducto que les permitía acudir, como cualquier actividad laboral.

"La persona que se indica debe desplazarse al Teatro Coliseum de Madrid para su participación en la octava edición de los premios Feros del 2 de marzo de 2021", reza el certificado acreditativo individual de necesidades de desplazamiento.