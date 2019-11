Críticas y mofas contra el belén de Ada Colau: "Tiene el síndrome de Diógenes".

Una Navidad más, el belén de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vuelve a dar mucho de qué hablar en las redes sociales. Aunque se inaugura este viernes, muchas personas se han acercado ya para ver el pesebredel Ayuntamiento de la ciudad condal, en la plaza de San Jaime.

El belén está formado por muebles y cajas apiladas de diferentes tamaños, lo que ha despertado una gran polémica. En el interior de estas se encuentra al Niño Jesús, la Virgen María, San José, al 'caganer' y a los Reyes Magos, además de otras figuras típicas. También hay otros elementos decorativos navideños como guirnaldas, polvorones, uvas o árboles de Navidad.

Esta obra de la artista Paula Bosch está siendo muy criticada en redes sociales, algunos la califican de “mamarrachada” o “un insulto a los cristianos”. Mientras que hay otros usuarios de Twitter que escriben que parece “un trastero” o “la mudanza del vecino”.

Estas son algunas de las críticas, mofas y memes que se han hecho del polémico belén de Ada Colau en Barcelona y que ya se están convirtiendo en viral.

!!Hale!!Pues ya he montado mi belén al estilo Ada Colau. pic.twitter.com/KBqL8q4lR6

Eah!! Ya hemos montado el Belén!!! Me ha quedado muy cosmopolita e integrador. #belenbarcelona pic.twitter.com/0cGW6cQouY

Miren, Colau & Collboni, si no quieren poner un Belen, tengan bemoles y no lo pongan, pero no saquen sus trasteros a la calle 😉 pic.twitter.com/NNAJhjygjS