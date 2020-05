"Parece un fantasma cagando": críticas contra la escultura 'Héroes del covid-19'.

La escultura 'Héroes del Covid-19' fue donada por el artista Víctor Ochoa el pasado jueves al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso. La imagen está instalada en el patio de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid (CAM). Sin embargo, no ha gustado a muchos como se puede ver en las redes sociales.

El monumento está recibiendo muchas críticas, los hay que lo comparan a "un fantasma cagando", y ya han comenzado a proliferar los primeros memes, a pesarde que tiene un bonito significado detrás.

La escultura es un homenaje a todas las personas que han luchado contra la pandemia del coronavirus en "este difícil y terrible naufragio". "Mi obra refleja ese momento de lucha sobrenatural contra algo invisible", ha señalado Ochoa.

Además es un reconocimiento al dolor de los fallecidos por la covid-19, sus familiares y los que aún permanecen a nuestro lado.

El escultor madrileño y columnista de 'El Imparcial', de 66 años, quiso transmitir con esta estatua "esa humanidad y sacrificio" sobre una vela blanca intacta y un pedazo de bronce representando cómo esos héroes defienden a los madrileños con una mascarilla y una astilla del barco.

Ochoa estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y cursó también estudios en la Facultad de Bellas Artes Sant Jordi de Barcelona. El artista ha realizado obras de todo tipo, moldeando el rostro de Reyes y de ganadores de premios Nobel como del Rey Juan Carlos I, Don Juan, Severo Ochoa, Goya o Camilo José Cela.

En las redes también se pueden ver estos otros mensajes criticando la escultura. Incluso un usuario ha publicado una escultura de este mismo artista que se encuentra en Cartagena, en homenaje a las víctimas del terrorismo y según cuenta en el tuit, Ocha la vendió al ayuntamiento del PP por 740.000 euros.

Le he preguntado a mi hija (6) qué veía en la foto y me lo ha confirmado: "Un fantasma haciendo una caca enooorme" .Si es que no dan una! 😅