Lluvia de críticas a Boris Johnson por poner los pies sobre la mesa en su reunión con Emmanuel Macron

El recién escogido primer ministro británico, Boris Johnson, se ha reunido este miércoles en el Palacio del Elíseo con el presidente francés Emmanuel Macron, y su visita al Palacio del Elíseo no ha pasado desapercibida en redes sociales.

Johnson, nada más llegar a la sede de la Presidencia de la República francesa, no dudó en poner los pies sobre la mesa; un gesto grabado por las cámaras que ha desatado numerosas críticas en redes sociales.

Incluso Sonia Purnell, biógrafa de primer ministro británico, ha criticado la escena. "Grosero y vergonzoso. Imagínese si Macron pone su pie sobre la mesa en el Palacio de Buckingham", ha escrito.

Rude and embarrassing. Imagine if Macron put his foot on the table at Buckingham Palace https://t.co/tv67iA5rpM

Johnson y Macron se han reunido para negociar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Desde el punto de vista de Darren Grimes, activista del brexit, el gesto del primer ministro británico se traduce en una señal de la fortaleza de Johnson en las conversaciones con Europa.

"Momentos tomados antes de que Boris pateara la pequeña mesa y les dijera dónde podían poner su tope", ha escrito Grimes en un mensaje en Twitter.

Taken moments before Boris kicked the tiny table over and told them where they could stick their backstop pic.twitter.com/U67FwPRzqt