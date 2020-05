Críticas contra Rosa Díez por difundir "un bulo" de un hospital de Madrid en Twitter.

Rosa Díez ha vuelto a meter la pata. Esta vez, la exlíder de Unión Progreso y Democracia (UPyD) y diputada en el Congreso de los Diputado, compartió en su cuenta de Twitter un vídeo que se hizo viral este domingo en el que se veía a los trabajadores sanitarios del hospital de Bruselas Hospital Saint-Pierre, darle la espalda a su ministra de Sanidad, Sophie Wilmès, a su llegada en coche oficial al centro hospitalario como protesta por la gestión que está haciendo su gobierno con la crisis del coronavirus.

Estas imágenes comenzaron a compartirse en España atribuyéndolo a un hospital de la capital y Rosa Díez, sin contrastar, se hizo eco de este bulo que venía acompañado de este mensaje: “Recibimiento de los sanitarios en un hospital de Madrid al ministro de Sanidad: de espaldas".

Rosa Diez: “Linchadores, podéis seguir insultándome que no voy a callar"

Aunque al poco tiempo se dio cuenta del error garrafal que había cometido, en vez de pedir perdón escribió en otro mensaje de Twitter: "Colgué un vídeo del recibimiento en un hospital a la ministra de Sanidad belga que me enviaron atribuyéndoselo al Ministro Illa en un hospital de Madrid. Lo borré en cuanto me di cuenta del error. Linchadores, podéis seguir insultándome que no voy a callar".

Colgué un vídeo del recibimiento en un hospital a la ministra de Sanidad belga que me enviaron atribuyéndoselo al Ministro Illa en un hospital de Madrid. Lo borré en cuanto me di cuenta del error. Linchadores, podéis seguir insultándome que no voy a callar. #GobiernoDimisión — Rosa Díez (@rosadiezglez) May 17, 2020

Esta nueva polémica ha provocado que muchos usuarios hayan criticado que ha contribuido a difundir un bulo y otros se hayan mofado de la torpeza de Rosa Díez en las redes sociales con mensajes como: "Rosa Díez vuelve a liarla. Esta vez le ha tocado al barrio madrileño y castizo de Bélgica", "Rosa Díez y la verdad... conceptos incompatibles", "Antes de borrar el tuit, Rosa Díez sabía que estaba lanzando un bulo y que la imagen es de Bélgica", "Como siempre, el objetivo era que su mentira se moviera en grupos de WhatsApp", "Promover y difundir bulos es un delito gravemente castigado, esperamos todos que todo el peso de la ley caiga sobre Rosa Díez" o "Utiliza fotos de Bélgica para sembrar bulo, el covid ha servido para sacar la mierda de nivel político de gente como Rosa Díez que no puede ni presidir una asociacion de recogida de caracoles, vaya oposición".

Rosa Díez y la verdad... conceptos incompatibles: pic.twitter.com/D5KbMpC792 — Gonzalo Boye (@boye_g) May 17, 2020

Antes de borrar el tuit, Rosa Díez sabía que estaba lanzando un bulo y que la imagen es de Bélgica. Como siempre, el objetivo era que su mentira se moviera en grupos de WhatsApp. pic.twitter.com/7W53s1jd8x — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) May 17, 2020

Rosa Díez vuelve a liarla.Esta vez le ha tocado al barrio madrileño y castizo de Bélgica.🤦🏾🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/gokHph2v0C — Luk Anikos (@Luk_Anikos) May 17, 2020