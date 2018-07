Un venezolano puede alimentar a su comunidad gracias a donaciones en criptomonedas hechas desde Reddit

Se llama Héctor, un venezolano asiduo en Reddit y que descubrió el mundo de las criptodivisas navegando por el subreddit especializado en NANO, la criptomoneda de apenas un año de vida caracterizada por no tener "fee", es decir, sin comisiones por las transacciones, por ser eficiente energéticamente (no necesita minado) y porque sus operaciones son instantáneas.

0.5 Nanos (un poco más de un euro) es el salario de un mes en Venezuela. La donación en criptomonedas es directa, instantánea y sin comisiones.

Estas tres cosas la convierten en ideal para luchar contra la devaluación del bolívar. Los jóvenes venezolanos como Héctor tienen que buscarse la vida para no perder constantemente poder adquisitivo con su moneda. Tener su dinero en criptodivisas más estables y no controlables por el Estado es una solución, el problema es cómo llegar a comprarlas.

Por eso Héctor —Windows7733 en Reddit— solicitó en el grupo una donación en NANO para intentar salir adelante. El resultado fue muy esperanzador:

"Conseguí 0.5 Nanos de alguien que me ayudó en mi situación actual y que actualmente vive en Venezuela. 0,5 nanos es casi un salario mensual completo en mi país. Es más de lo que gané el mes pasado. He estado haciendo una investigación rápida sobre esta criptomoneda y encaja muy bien para todo mi país, voy a leer más sobre esto y espero contarles sobre esta moneda los amigos que quieran usarlo.", cuenta Héctor en un hilo.

A partir de esta publicación los usuarios empezaron a implicarse en cadena y a mandar más donaciones a Héctor, que decidió organizar el primer pedido para alimentar a su comunidad:

"Me siento extremadamente feliz porque hoy pude convencer a alguien en quien confío para que aceptara el pago en NANOS (él ya acepta bitcoins) a cambio de comida. Me vendió 102 kilogramos de alimentos, incluyendo harina de maíz, carne, arroz, azúcar, frijoles, salsas y aguacates. Todavía estoy esperando ver si podré comprar leche en polvo y aceite de cocina de este mismo tipo.

Esto es maravilloso porque espero enviar comida adecuada a la gente. Esta mañana alguien vino a mi casa y me pidió y por supuesto les di algunos kgs. Su rostro era pura alegría.

Esto será lo mismo para otras 10 familias que recibirán amor y comida esta noche gracias a ustedes." así lo explica Héctor en otro hilo.

Héctor ha tenido que publicar una foto de su pasaporte para convencer al grupo de usuarios escépticos que siempre se manifiesta en estos casos. No sería la primera vez que alguien se inventa una historia desde el sofá para recaudar dinero apelando a las emociones.

Al momento de redactar este artículo y según las transacciones de su cartera de Nanos (son públicas), Héctor ha recaudado ya unos 600 Nanos (contando lo gastado), que al cambio actual son 1200€, suficiente para alimentar a 100 familias durante medio año.

Héctor ha recaudado 1200€ en menos de una semana, lo suficiente para llenar la despensa de 100 familias durante 6 meses

Según esta misma cartera, Héctor ha hecho de momento dos transacciones negativas importantes: una de 29,1 y la otra de 61 Nanos. Ambas coinciden con lo contado en su último hilo y con las fotos publicadas. Así ha relatado las dos primeras compras de alimentos:

"Con 29,01 NANOs compré 102 kg de comida y la doné entre amigos, vecinos y familiares. Hace tres días intercambié 61 NANOs por 300 kg de comida con un comerciante diferente. Cuarenta familias se han beneficiado de esta donación."

El uso de criptomonedas o de cualquier otra moneda que no sea el bolívar está penalizado en Venezuela. El peligro de este usuario es que algún usuario se chive al gobierno, por eso toma precauciones y no quiere revelar su identidad. Según Héctor los infractores son arrestados, extorsionados y encarcelados si no pagan sobornos, pero ahora mismo le compensa el riesgo: su familia no tiene ingresos y se muere de hambre.

El gobierno está intentando imponer su propio modelo de criptomoneda con el 'Petro' (respaldada con el petróleo) pero según los analistas solo está sirviendo para que las grandes fortunas protejan su dinero frente a las sanciones de los Estados Unidos.

Ahora mismo la tecnología blockchain es la plataforma idónea para este tipo de iniciativas solidarias porque esas monedas evitan a los intermediarios, permite transacciones internacionales instantáneas y sin comisiones e incentivan a los usuarios a contribuir directamente con las personas necesitadas desde su teléfono móvil y sin injerencias de terceros que recauden.

Si Héctor puede alimentar a toda una familia durante un mes por el precio que aquí nos cuesta una hamburguesa de las malas es debido a las desigualdades e injerencias económicas de los mercados y las criptomonedas bien usadas permiten aprovechar, saltarse las fronteras económicas y combatir esas diferencias.

Puedes donar a Héctor en su cartera de Nanos. Esta es la dirección:

xrb_1y1y3sp4r7kk5doqcgmyhh7nkbncbg1117b1m9s5h9etkfo7w148sddw39yg