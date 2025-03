Cinco años de la pandemia: salimos peores

Se cumplen cinco años de la declaración del Estado de alarma y del confinamiento, un experimento social que ha dejado traumas importantes a mucha gente. Yo tengo amigos que el año pasado seguían comiendo en una terraza en enero. El confinamiento convirtió a una parte de la población en colaboradores de la Stasi. Señoras que llamaban anónimamente a la policía para denunciar que el vecino había paseado al chihuahua dos veces la misma tarde. Hubo un episodio glorioso en el que la policía desplegó un helicóptero para multar a un ciudadano que estaba solo en la playa tomando el sol.



Hay gente que no ha vuelto a ser la misma, no sabes si por el trauma o por la falta de oxígeno por la triple mascarilla que se ponía en los aviones. Hoy ya se puede decir que con buena intención se cometieron excesos. La primera Navidad de la pandemia, La Sexta llegó a sacar una infografía explicando que lo ideal era cenar con una silla vacía entre comensales y encerrando a la abuela en el baño con un walkie talkie, la ventana abierta y un plato de gambas.



Otra cosa que descubrimos es que la mente humana, cuando sabe que estás encerrado, lo primero que activa en el hipotálamo es la necesidad de hacer pan. Si Saddam Hussein y Ortega Lara no hicieron baguettes es porque no tenían harina a mano. En Estados Unidos el Covid pilló en la primera legislatura de Trump, que después de negar el problema durante meses, se contagió y fue trasladado en helicóptero desde la Casa Blanca a un hospital despidiéndose de los periodistas entre lágrimas por si eran sus últimas horas. Por la noche ya estaba dado de alta con una receta que decía “Paracetamol 8 horas y mucha agua”.



Lo que de verdad aprendimos de la pandemia fue la necesidad de la higiene y la precaución. La fruta siempre bien lavada con lejía y estropajo y si un día te levantas con ganas de comer murciélago, aceite a 220º que se maten los virus y las bacterias. Y mucho cuidado con los virus chinos, que TikTok está haciendo estragos.



Esta semana se ha hablado en X del confinamiento, del penalti de Julián Álvarez y de los temas de siempre.

En el 5º aniversario del estado de alarma y posterior confinamiento, bien merece la pena recordar este icónico vídeo. Que la gente llegó a agredir a otra por no llevar en la calle las mascarillas que estaban haciendo rico a Koldo y a Ábalos. La edad de oro de los tarados pic.twitter.com/3XGuy8bjct — Shirokov (@_shirokov) March 13, 2025

Ya te lo digo yo: no es Brad Pitt. pic.twitter.com/kJFux9mjYY — SuperFalete ? (@SuperFalete) March 13, 2025

Se cumplen 5 años del estado de alarma ilegal donde el gobierno nos encerró para traficar con mascarillas mientras fumigaban las calles de un virus respiratorio, la policía detenía con helicópteros a gente que paseaba por la playa y se salía a aplaudir al balcón. — InfoVlogger (@infovlogger36) March 14, 2025

