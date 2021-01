La divertida historia viral con la que miles de personas se han identificado

La primera historia viral de 2021 ha llegado a Twitter. El usuario Iván Repila ha conseguido enganchar a miles de personas con su divertido relato en las redes sociales en el que mantiene el suspense hasta el final.

El tuitero cuenta la odisea que se montó en casa cuando él y a su mujer no encontraban por ningún rincón de su casa el peluche preferido de su hija pequeña, una cebra llamada The Cebrit. El único muñeco con el que la niña es capaz de dormirse, con la importancia que se sabe que eso conlleva.

Miles de personas se han sentido identificados con esta historia y con la locura, caos y llantos que provoca la pérdida de un objeto de apego de estas características (y propiedades) para un bebé o niño o niña y han compartido también sus historias. El relato tiene miles de 'Me gusta' y no para de compartirse a través de las redes sociales.

No sabemos de dónde vino The Cebrit. Apareció un día en casa, en manos de la niña, pero nadie pudo reconocer ese trapillo menudo, sucio y lastimero. Una cebra pocha, con poco relleno, feúcha. La niña, sin embargo, la escogió de entre los otros peluches bellos y suaves. — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

"Tengo más miedo de perder ese muñeco que de perder a mi hija"

Iván comienza su historia así: "Mi hija tiene un muñequito sarnoso que no se puede lavar ni perder porque lo necesita para dormir. De hecho, a veces tengo más miedo de perder ese muñeco que de perder a mi hija: a ella se la puede encontrar por el rastro de destrucción que deja. A LA CEBRITA, NO".

El hilo de Twitter continúa así: "No sabemos de dónde vino The Cebrit. [...] Una cebra pocha, con poco relleno, feúcha. La niña, sin embargo, la escogió de entre los otros peluches bellos y suaves. Desde entonces, The Cebrit se ha convertido en una compañera indispensable para el buen discurrir del adormecimiento. Si no hay The Cebrit, en esta casa se llora y se grita hasta que The Cebrit aparece".

Hoy The Cebrit ha desaparecido. Nos hemos dado cuenta a mediodía, cuando la niña estaba medio durmiendo la siesta. No le hemos dado excesiva importancia, porque siempre aparece, pero todos estábamos mosqueados. Faltaban cuatro horas para The Cebrit Time. — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

"La primera regla de The Cebrit es que The Cebrit nunca está cerca. La segunda regla de The Cebrit es que The Cebrit está siempre más cerca de lo que piensas. Hasta hoy. Hoy The Cebrit ha desaparecido. Nos hemos dado cuenta a mediodía, cuando la niña estaba medio durmiendo la siesta. [...] Faltaban cuatro horas para The Cebrit Time", ha escrito el padre.

El relato se hace ameno. Iván cuenta cómo justo su suegra se había dedicado a hacer limpieza en casa horas antes. "Hemos comunicado la situación por wassap y mi suegra ha regresado de unos recados a toda velocidad. La tensión en el hogar era patente. La niña no sabía qué, pero sabía que pasaba algo gordo, grave, cósmico", cuenta.

Tuvieron que remover cielo y tierra en la búsqueda de la cebra sin éxito ninguno. "Para evitar que la recordase, hemos usado todo el tiempo la palabra clave LA INNOMBRABLE delante de ella. Faltaban dos horas para The Cebrit Time". "Ya daba todo PUTO IGUAL: hemos mirado en los armarios del baño, en las cajas de herramientas, en la bañera, en lugares tan altos que hacía falta una escalera para ver algo".

Ya daba todo PUTO IGUAL: hemos mirado en los armarios del baño, en las cajas de herramientas, en la bañera, en lugares tan altos que hacía falta una escalera para ver algo. — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

La desesperación les llevó a tener que mentir a la pequeña y decir que The Cebrit se había ido de vacaciones. "Decid cualquier lugar absurdo de una casa: ahí también hemos buscado. Y luego, hundidos pero fingiendo normalidad ante la niña, ha llegado The Cebrit Time. Con infinita calma y paciencia, mi mujer le ha explicado a Noa que la cebrita se había ido de vacaciones y que ahora lo tocaría dormir a ella sola. Mi mujer todo esto llorando, como es lógico.La niña empezando a comprender la dimensión de la tragedia".

"Empezamos a quitarle la ropa. Mi mujer y yo sollozando discretamente, mirándonos de reojo, preguntándonos en qué contenedor, en qué bolsa de basura, dónde habíamos fallado. La niña empieza a gritar Eita, Eita, como todas las noches. Nosotros nos desmoronamos".

Con infinita calma y paciencia, mi mujer le ha explicado a Noa que la cebrita se había ido de vacaciones y que ahora lo tocaría dormir a ella sola. Mi mujer todo esto llorando, como es logico. La niña empezando a comprender la dimensión de la tragedia. — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

Tras todo el suspense mantenido a lo largo de la historia, llega el final apoteósico. "Y ahí, sobre la cama, en una casa literalmente arrasada por un huracán de buscadores de cebras, la niña en pañales, lagrimones contenidos, sacamos el pijama con el que la niña dormirá, por vez primera, sin The Cebrit. Y al darle la vuelta al pijama... Atascada en una manga... Un pijama que todos habíamos tenido en las manos, porque molestaba, unas trescientas veces durante las búsqueda... EN LA PUTA MANGA DEL PIJAMA... Ahí estaba The Cebrit".

Y ahí, sobre la cama, en una casa literalmente arrasada por un huracán de buscadores de cebras, la niña en pañales, lagrimones contenidos, sacamos el pijama con el que la niña dormirá, por vez primera, sin The Cebrit. — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

EN LA PUTA MANGA DEL PIJAMA... — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

Mientras los padres enloquecieron buscando el muñeco, la niña no se había percatado de todo el follón que se había montado durante toda la tarde. "Y mi hija, que no se ha enterado prácticamente de nada, duerme ahora plácida en su cuna, acompañada por ese muñeco tan sucio que solo tiene rayas negras y rayas muy negras. Y yo me he puesto un vino. Mañana adjunto foto, amigues. Lo prometo. De momento, recordad, para este 2021, que The Cebrit está siempre más cerca de lo que creemos".

Actualizo este hilo, conmovido y (también) descojonado por tantas historias vuestras, cebrits conservadas y perdidas, remiendos, lavadoras asesinas... Esta es The Cebrit por su lado menos sucio 😂 pic.twitter.com/AJYYnX8ROz — Iván Repila (@IvanRepila) January 5, 2021

La historia del muñeco se ha hecho viral y tiene miles de 'Me gusta' y retuits. Son muchas las personas que se han sentido identificadas y han compartido las historias similares que han vivido. "Actualizo este hilo, conmovido y (también) descojonado por tantas historias vuestras, cebrits conservadas y perdidas, remiendos, lavadoras asesinas...", ha escrito Iván, junto a una foto del famoso peluche de la historia.

Yo también compré otro igual, ante el miedo de lo que podría pasar si perdíamos el suyo, pero mi hija lo encontró en el armario... Y dijo que era su hermano 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/DeULpB2Vgb — Olgisa (@olgisa14) January 5, 2021

No voy a explicar con detalle cómo fue nuestro caso, solo diré que termina con 15 amigos ocupando todas las posiciones de un puesto de feria de carrera de camellos para asegurar la victoria y poder elegir un oso sarnoso que era gemelo de nuestro "Cebrit" particular. — Dani Sánchez (@hodari) January 5, 2021

Ivan, tengo 39 años y todavia guardo a Osi. No dormiré con el pero me lo llevo a la tumba seguro q lo tengo desde los 2 años. pic.twitter.com/BlQC37TlzA — Lucas (@El_Bolucas) January 5, 2021