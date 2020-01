Carlos Herrera se mofa de "los de Podemos" por animarle a que se exilie a Somalia: "Solo por verles trabajar, no me voy"

Carlos Herrera no tiene intención de exiliarse en Somalia, pese a que "los de Podemos" en las redes le insisten en que eso fue lo que prometió en caso de que Sánchez lograse formar un Gobierno con la formación morada. Este miércoles, un día después de la investidura del líder socialista, Herrera se ha mofado de los comentarios que ha generado en redes su supuesta promesa del pasado 4 de febrero de 2016. El presentador de la Cadena Cope ha dicho: "Solo por verles trabajar tanto, no me voy a ninguna parte".

"Esto es muy divertido. Es muy divertido porque me adjudican una cosa que yo no dije; pero bueno, da igual, y dicen...'pero vete a Somalia ya'. Están todos los de Podemos organizándose. Solamente por verles trabajar tanto, no me voy a ninguna parte", ha manifestado.

Las palabras originales de Herrera fueron: "Con Errejón en Interior y con el niño de la Bescansa… no, con Bescansa en Sanidad, etcétera, yo decía que era para pedir asilo en Somalia. La situación en este país africano es mucho más placentera, con sus playas y tal, que lo que nos espera en España".

Los tuiteros no han olvidado aquellas palabras y desde ayer muchos le están 'ayudando' a encontrar un vuelo a Somalia.

Ha llegado ya Carlos Herrera a Somalia? pic.twitter.com/zVu1oI00MH — Pepe Gonce (@FlamencoRojo) January 8, 2020

Hola @carlosherreracr. No olvides que mañana a las 21:00 tienes el vuelo a Somalia. ¡Mucha suerte! pic.twitter.com/D9T5RGVpOz — PabloMM (@pablom_m) January 7, 2020

Somalia se cambia el nombre por miedo a que Carlos Herrera pida asilo https://t.co/8UohYriB6h a través de @eljueves — Miguel Tomás. (@Montgat1) January 8, 2020