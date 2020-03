Un campeón mundial de boxeo enseña en un vídeo cómo pegar a las mujeres durante la cuarentena y luego pide perdón

El campeón mundial de boxeo de peso medio, Billy Joe Saunders, publicó en las redes sociales un vídeo bochornoso en el que enseñaba cómo pegar a las mujeres si surgían peleas domésticas durante el confinamiento en el que nos encontramos a causa del coronavirus.

En las imágenes que publicó en Twitter, que ya han sido borradas, se le escuchaba decir: "Si tu pareja viene hacia ti para escupirte su veneno en la cara". Es entonces cuando golpeaba el saco de boxeo con gran violencia y explica que hay que golpear en la barbilla para noquear a la mujer.

El boxeador británico, de 30 años, justifica así el que los hombres agredan a las mujeres durante la cuarentena por la Covid-19.

El vídeo ha causado tal polémica y rechazo, -y no es para menos-, que Billy Joe Saunders ha tenido que pedir disculpas. "Tengo una hija y si viera a un hombre tocar a una mujer, lo haría pedazos. Pido perdón por si alguna mujer se ha sentido ofendida".

I would never condone domestic violence and if I saw a man touch a woman I would smash him to pieces myself I have a Daughter and if a man laid a finger on her it would be end well . Apologies if I offended any women stay blessed x