Las camas también tienen derechos

Como Líder Supremo de Corea del Norte he inaugurado parques, bombas de hidrógeno y hasta estatuas de oro macizo en memoria de mi abuelo que en paz descanse, pero nunca había inaugurado un dispensador de gel como hicieron Ignacio Aguado y Ángel Garrido este martes en una estación de Metro madrileña. Ahí estaban los dos políticos mostrando ante los flashes ese artilugio de plástico disponible en cualquier bazar a un módico precio, como el que presenta el nuevo iPhone en el Apple Event. La inauguración más random que recuerdo desde el tobogán asesino de Estepona.

Casualmente, tan sólo dos días después de tan magno acto, el metro apareció inundado. No sé si porque se dejaron pulsado el botón del dispensador o porque Carmona ha rescatado su proyecto de organizar naumaquias en la capital. El caso es que entre la inundación del Metro, el Manzanares que conecta con el Jarama y el Tajo que desemboca en el Atlántico, Greta Thunberg habría podido cumplir su sueño de llegar en catamarán a la Cumbre del Clima de Madrid sin coger un Renfe ni un Alsa. La ridícula inauguración del dispensador y la inundación del metro han sido un anzuelo para los tuiteros, como si le pones un bolardo pintado de balón de fútbol a un borracho en mitad de la calle, sabes que se va a dejar el escafoides y no menos de cuatro metatarsos. Estos han sido algunos de los mejores memes de la semana fantástica del Metro.

No quisiera que se acabara el día sin recordar que el vicepresidente y el consejero de transportes de esta comunidad han tenido los S A N T Í S I M O S C O J O N E S de ir a INAUGURAR un DISPENSADOR DE HIDROGEL en el metro a 22 de septiembre. pic.twitter.com/CQZ4ARuxVb

Acabo de oír una señora que la culpa de los contagios es de los "automáticos" que lo tienen y no lo saben.

El que sí podría llegar en barco a Madrid es Luis Suárez, que ha fichado por el Atlético. Bartomeu está vendiendo a sus estrellas como se venden en el mercadillo las bragas. El uruguayo va a llegar gratis al Metropolitano. Y menos mal, al ritmo que iban las negociaciones algunos veíamos al Barça pagando la mitad de la ficha del Cholo para ‘facilitar’ el fichaje. El presi no va a ser declarado ‘vendedor del año’, entre otras cosas porque ese galardón ya se la ha ganado un chaval que vende libros de filosofía en Wallapop.

Madrid ha sido protagonista indiscutible de la semana. El lunes, cuando no había playa ni gel en el Metro, Ayuso y Sánchez se reunieron en una cumbre de tintes norcoreanos, a tenor de la cantidad de banderas, para discutir por qué lideran la segunda ola, si hay que pagarle a los médicos o qué pinta un calamar rebozado dentro de un bocadillo. No es la primera vez que los españoles nos copian, ya nos copiaron el cierre de fronteras, la prohibición de conciertos y el toque de queda. Está claro que Corea del Norte es una de las tendencias de esta temporada otoño-invierno.

Leticia Dolera también ha decidido que necesitaba su cuota de pantalla y ha abierto un melón que nadie se atrevía a tocar: los derechos de las camas, esas grandes olvidadas. La actriz continúa así la larga tradición de compromiso social del cine español.

Igual podríamos empezar a llamar a las camas grandes, “camas grandes” y no “camas de matrimonio”

No sé en qué pésimo momento se me ocurrió cambiar a los dinosaurios por vosotros.

Y el resto de la semana ha oscilado entre el bochornoso paso de Raquel Mosquera en Sálvame a Pedro Piqueras en el telediario, un reportaje Irene Montero luchando contra el patriarcado posando en Vanity Fair y una serie de vídeos sórdidos que podría enviarte tu cuñado por WhatsApp pero que, si conoces Tuitopía, sabrás que colgamos aquí para que seas tú el que se los envíe. De nada.

Si estas teniendo un mal día, solo recuerda que este hombre no sabía que estaba muerto y seguía trabajando. pic.twitter.com/8nRkTzWaN8

Consejo para ahorrar: No os compréis una casa en Bélmez, salen caras.

me acabo de acordar de que en la ESO me sentaba al lado del radiador y era el encargado de que la gente me pasase sus bocatas de jamón y queso y ponerlos a calentar y darles vuelta y vuelta para que el queso estuviese fundido en el recreo