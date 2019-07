'Bottle Cap Challenge', el nuevo (y complicado) reto viral que consiste en abrir una botella de una patada

Bottle Cap Challenge es el último reto que se está haciendo viral a través de redes sociales y en el que ya están participando algunos famosos. Esta vez, por suerte, no supone ningún peligro para la integridad física como el 'desk challenge' o el 'juego de la muerte', sobre los que incluso tuvo que alertar la Policía Nacional.

El mecanismo es más 'sencillo'. Consiste en grabarse a cámara lenta desenroscando una botella de una patada giratoria.

Por lo pronto, los que más éxito han generado han sido los vídeos de Jason Statham -actor protagonista de la trilogía de Transporter o de otras cintas como Snatch: cerdos y diamantes o Fast & Furious- y el de John Mayer -música, compositor y productor discográfico estadounidense-. El particular bottle cap challenge de ambos no ha dejado indiferente a nadie.

Además, también se han unido varios usuarios en redes sociales:

