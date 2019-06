España gana la guerra mundial y estos son los mejores memes que nos ha dejado la contienda

"Julio. Año 2141. España conquistó el territorio de Samoa, anteriormente ocupado por las Islas Pitcairn, que han sido completamente derrotadas. España ha conquistado el mundo". Así finaliza la contienda por hacerse con todo el planeta que comenzó en 2020, con el mapamundi teñido de rojo y amarillo.

Esto por mucho que pueda parecer ficción, es el Risk viral que ha tenido enganchado a Twitter durante las últimas semanas. De hecho, ya avisábamos a finales de mayo, de lo cerca que estaba España de conseguir ganar la contienda.

Si todavía no has oído hablar de lo que se conoce como World War Bot, posiblemente te estés preguntando, qué es esto y como que un Risk viral. Bien, se trata de un bot que genera publicaciones por azar. Es decir, no se puede enviar una solicitud para obtener un resultado específico. Todos los países se consideran un territorio soberano, por lo que cualquiera puede ganar y no se rige por la capacidad económica o militar de cada país en la realidad.

El bot funciona de forma que cada territorio calcula su centroide -posición promedio de todos los puntos de la figura- y luego busca el centroide más cercano desde territorios no controlados. Es decir, en el caso de España -que es quien está ahora a punto de conquistar el mundo- lo que hace es ocupar el espacio que tenga más cerca calculando su punto más céntrico.

Esto supone que las posibilidad de que un país sea elegido como atacante son iguales a la cantidad de territorios que controla.

Los memes que han seguido la victoria de España

