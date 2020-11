"¿Qué currículum tiene?": críticas contra Begoña Gómez por dirigir una cátedra de la Complutense

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha convertido en objeto de crítica en las redes sociales después de que se haya conocido que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) anunciara el pasado viernes la creación de una cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva que va a estar dirigida por ella.

El máster de la esposa de Pedro Sánchez, que ya ha dirigido otros nueves másteres, comienza este viernes 6 de noviembre. Se encargará de formar expertos en el mercado laboral, dentro del sector privado e incluirá becas de investigación. El curso cuesta 7.000 euros para cada estudiante.

Se trata de una iniciativa impulsada por UCM, Reale Seguros (RSE) y la Fundación La Caixa con el objetivo de desarrollar herramientas pedagógicas e investigadoras en el campo de la Transformación Social.

Además de este trabajo, Begoña ejerce desde 2018 como directora del África Center del Instituto de Empresa (IE).

"¿Qué currículum tiene?"

Muchos usuarios, profesores y catedráticos han mostrado su rechazo y enfado porque creen que se trata de "un trato de favor" o "enchufe" hacia la esposa del presidente del Gobierno y que no tiene la preparación necesaria. A Gómez le están lloviendo las críticas en Twitter ya que muchos usuarios señalan que no tiene un título universitario.

Otros se preguntan: "¿Qué currículum tiene?", como es el caso delcatedrático de Derecho Internacional privado, Rafael Arenas García, que ha expresado su malestar: "¿Cuál es el currículum académico de Begoña Gómez?, ¿qué títulos tiene?, ¿qué artículos ha publicado?, ¿qué tesis ha dirigido?, ¿qué estancias de investigación ha realizado?, ¿qué ponencias o comunicaciones ha presentado a congresos?, ¿cuál es su posición en el ránking Google Scholar?, ¿cuál es el contenido de su página en ORCID, la base de datos de investigadores?".

Tres años y 30.000 euros al año

La puesta en funcionamiento de las cátedras universitarias extraordinarias es decisión del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y del Gabinete del Rector. El acuerdo de 2016 del Consejo de Gobierno de la universidad que regula estas iniciativas expone: "Las cátedras extraordinarias se establecerán por un período de tiempo determinado (mínimo de 3 años)y con una dotación económica anual mínima de 30.000 euros", según recoge 'Okdiario'.

Begoña Gómez pronunció estas palabras en el acto de presentación: "El sector privado está recogiendo el testigo para poder incorporar el impacto social ligado al negocio, siempre de manera sostenible, y esta transformación está ligada a los jóvenes, con una serie de valores que permitan crear una sociedad mejor para todos".

Con ello pretende "pensar nuevos modelos que permitan resetear el capitalismo, que es un modelo que va a cambiar". Después añadió: "En ese cambio las empresas son cada vez más conscientes de las necesidades de conectar con la sociedad, para ser más fuertes y atractivas, ejerciendo impacto social, ligado al negocio".

Estudios sin confirmar

En su Currículum Vitae, Gómez tiene puesto que posee una licenciatura en Márketing obtenida tras estudiar en ESIC, la reconocida escuela de negocios y márketing. Sin embargo este título siempre ha sido muy cuestionado ya que se trata tiene un título universitario no oficial, ya que no es universitario y no está homologado.

A pesar de que a penas hay rastro de la mujer de Sánchez en Internet, según aparece en la web de perfiles profesionales Xing, similar a Linkedin, sus estudios los cursó entre 1989 y 1994. Unas fechas que no encajarían mucho ya que nació en 1975.

Dos másteres sin especificar centro

En otra de las búsquedas en las que viene sus estudios, además de hacer mención a la licenciatura en Márketing, aparece que posee dos títulos de Máster, uno en administración y dirección de empresas (MBA) y otro en administración de relación con clientes (CRM). Sin embargo no viene reflejado los centros de estudios donde los ha cursado.

Ya en 2018 'El Español' publicó que contactó con ESIC, IE (Instituto de Empresa), el equipo del presidente del Gobierno y la Universidad Complutense de Madrid, y ninguna de estas instituciones ha podido confirmar estos títulos ni ha podido facilitar una breve trayectoria académica de Begoña.

En este año 'Okdiario' también publicó que no estudió en el ESIC, sino en una entidad privada que funcionaba a modo de academia y se llamaba ‘M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios’, que se creó en 1989 y diez años después se fusionó en la corporación ESEM. En este centro no se exige tener aprobada la Selectividad como requisito, ya que los alumnos de "nivel Bachillerato" pueden matricularse en ellos.

