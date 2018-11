Vuelo terrorífico en British Airways: los pasajeros tuitean todo lo ocurrido en directo

“Un vuelo infernal”. Así calificaron un viaje de British Airways los pasajeros que tuvieron la mala suerte de ir en él el pasado fin de semana.

Fueron 77 horas de angustia y tristeza, que los propios afectados fueron narrando al directo en Twitter. ¿Lo ocurrido? Que su vuelo, que iba de Florida a Londres, se retrasó en numerosas ocasiones.

⁦@British_Airways⁩ please advise on what is happening. We are waiting at the hotel and was told 6pm coach transfer but have heard nothing further from your staff. An email, text or phone call would be good it feels like you have delegated communications to the hotel pic.twitter.com/Q2uhAcSaRz — Tom Humphries (@th3s) 2 de noviembre de 2018

El vuelo 2036 de la aerolínea debía salir de Orlando el jueves a las 19:25 horas, sin embargo, después de subir al avión, los pasajeros esperaron cuatro horas a que el servicio técnico arreglara un “problema técnico”, dijeron los clientes afectados a BBC.

#BA2036 deplorable service. Cannot believe our children had to sleep on the floor of an airport terminal for five and a half hours whilst you advise that you are looking after us. pic.twitter.com/sPXUFnmZgX — Rosie slater watts (@SlaterRosie) 3 de noviembre de 2018

Después de todo este tiempo, los pasajeros tuvieron que abandonar el avión, y se vieron obligados a pasar la noche en un hotel cercano.

Muchas personas, entonces, comenzaron a tuitear esta terrible experiencia y la falta de apoyo y comunicación que recibieron de British Airways, según ellos.

Una "pesadilla" de dos días

Pero ahí no quedó todo. Una vez que despegaron un día después, el vuelo se desvió a Nueva York solo 40 minutos tras el despegue debido al mismo problema que intentaron solucionar un día antes.

Los pasajeros no podían creérselo: aún les esperaban más retrasos en el aeropuerto JFK. Y ahí no fue tan 'cómodo', pues, debido a que los hoteles cercanos al aeropuerto estaban repletos, muchas familias se vieron obligadas a pasar la noche a ras de suelo en el aeródromo.

#BA2036 Stranded at JFK for 4 hours today with no information on any details!!! pic.twitter.com/GpQtStlrgo — Theresa Haddad (@terrie8800) 3 de noviembre de 2018

Supuestamente, British Airways ofreció comida a los pasajeros… pero una de las clientas, Sarah Wilson, que venía de Florida, afirmó que no es cierto.

Finalmente, el avión salió de Nueva York el sábado por la noche y aterrizó en Londres el domingo, tres días después de su partida inicial programada.

Finally back at LGW after the worst 3 days. I can’t think of strong enough words to describe the disgusting @British_Airways customer service we received. My daughter also had to spend her 2nd birthday in JFK airport. Exhausted and angry. #ba2036 — Lee Sullivan (@Lee_Sullivan85) 4 de noviembre de 2018

En un comunicado, British Airways expresó sus disculpas a los pasajeros y aseguró que todo se debió a “un problema técnico menor” y aseguraron que actuaron con la máxima diligencia posible.