La maravillosa batalla entre un hombre y unos pájaros

Imagina que inviertes todo tu patrimonio en la casa de tus sueños. Imagina también que eres un gran amante de los animales y que no tienes intención de maltratar a ninguno. Cuando tu pasión y la ilusión de un nuevo proyecto de vida se juntan surgen maravillosas historias como esta.

Agosto de 2014: El usuario de reddit atomicrabbit se compró una casa con una chimenea de gas a modo de calefacción. La chimenea hace el intercambio de gases en uno de los laterales de la casa donde hay una puerta de servicio que transita con frecuencia. Un sitio ideal por el calor y el recogimiento para el anidamiento de cualquier tipo de ave. Comienza la aventura.

"La primera vez que noté a los pequeños me dieron una sorpresa, pero no pensé más en ello. Estaban tratando de mantenerse calientes, pensé. Se sobresaltaban fácilmente y se iban cada vez que entraba y salía por la puerta trasera, lo que me asustaba. Al principio lo ignoré, pero comenzaron a defecar y construir un nido dentro del conducto de escape", comenta en el hilo el autor.

La primera temporada decide no tomar ninguna decisión más allá del respeto y observación de lo que parecen un par de tórtolas turcas. Pero al año siguiente decide que existe un peligro evidente para ambas especies: su chimenea puede atascarse y evitar el intercambio de gases y las aves pueden sufrir los daños colaterales.

Marzo de 2015: El dueño de la casa decide envolver la chimenea con alambre de gallinero. La idea era disuadir a las aves para evitar que se posaran e impedir que nada entrase por el conducto. "[...] me di unas palmaditas en la espalda y pensé que ya estaba hecho pero..."

"Aparentemente no fue así. Encontraron una pequeña grieta en la parte superior del conducto para construir un pequeño nido. Está bien, pensé. No hay crías. Se han debido ir. Ha sido fácil.

Pero el pájaro regresó al día siguiente. Se fue y no apareció por aquí el resto de la temporada. ¡Increíble!"

-------------

Mayo de 2016:

"Ok, esto se está poniendo jodidamente molesto. Así que agregué púas antipájaros en la parte superior del conducto, y pensé que esto los mantendría fuera para siempre. Pero no. Esos pequeños necios regresaron con una pequeña venganza. No solo no los mantuvo alejados, sino que los pinchos parecieron estabilizar el nido.

¡Esta vez trajeron hilo de colores para decorar su casa! Limpié el nido, al día siguiente volvieron con más hilo azul. Lo limpié de nuevo, y volvieron con más serpentina ...debieron encontrar una pila de mierda en alguna parte."

-------------

Cuando muchos otros hubieran tirado la toalla. Cuando cualquier otro desaprensivo hubiera cazado a las aves o les hubiera puesto algún tipo de veneno o trampa para finiquitar el problema... el narrador de esta historia decidió que la batalla entre su ingenio y la naturaleza e instinto de supervivencia de las tórtolas debería basarse en el respeto... aunque fuese perdiendo.

Junio 2016: La guerra se intensifica. Pinchos, pinchos y más pinchos. El dueño del piso llena de púas antipalomas la parte superior del conducto: "Es totalmente imposible que construyan nada ahí arriba".

-------------

El nido Faquir

Pero nunca debes subestimar el instinto de supervivencia y la inteligencia de las aves. De alguna manera, las dos tórtolas consiguen esa temporada construir un nido entre el amasijo de púas y hierros.

-------------

Julio de 2017: El nido faquir desespera a dueño, que pierde un poco los papeles y se obceca en intentar ponerle puertas al campo para esa temporada: "No más tonterías, envuelvo hasta el techo de tela metálica de gallinero. ¡Soy más inteligente que vosotros!"

-------------

Mayo de 2018: "¿Pero qué mierda es esta? ¿Cómo lo han conseguido? Aparentemente dejé una pequeña apertura en un lateral. Estos pájaros ahora han conseguido una casa de alta seguridad como picadero", cuenta atomicrabbit en el hilo desesperado.

Julio de 2018: En un dramático giro de guión el protagonista decide cambiar de estrategia y olvidar la guerra de obstáculos. Utilizar el cerebro de una especie infinitamente más desarrollada le ha llevado a ganar, por fin, la última batalla. O por lo menos eso cuenta:

"Les presento al Dr Who".

"Después de 4 años, muchas cagadas de pájaros y 6 iteraciones en el conducto, creo que este será la última. Si los vuelvo a ver el próximo año, es posible que ceda y trate de cobrarles el alquiler."

CONTINUARÁ...