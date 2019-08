El momento en el que el dueño de un restaurante de Albania ataca a un grupo de turistas españoles tras una mala crítica

¿Imaginan quejarse de la comida y que el dueño del restaurante en cuestión intente atacarles? Esto es lo que le ha ocurrido a un grupo de turistas españoles en Albania, según ha indicado Vincent Triest, periodista de De Telegraaf, a través de Twitter.

En un hilo de tres tuits, Triest comparte dos vídeos en los que se ve claramente el momento de tensión vivido con el propietario del establecimiento. En esos dos clips, de varios minutos de duración, se ve como los turistas españoles se encuentran en el interior de un vehículo, mientras el dueño furioso está situado encima del capó del coche mientras da golpes al parabrisas.

Al parecer dicha escena, en la que se ve cómo uno de los turistasespañoles da golpes desde dentro para intentar tirar al hombre, se prolongó durante tres kilómetros. Tras esos momentos de tensión, en los que el propietario del restaurante sangra debido a las heridas que se produce en las manos por los cristales, el coche se detiene y los atacados consiguen escapar.

La historia adquirió tal nivel de relevancia en Albania que el ministro de Turismo de Albania, Blendi Klosi, se reunión con los turistas españoles para disculparse ante lo sucedido.

After 3 km the owner tried to open the drivers door, trying to attack him. That was the moment the driver and terrified Spanish tourist managed to escape the enraged restaurant owner. It is said that the owner went mad, after Spanish tourists complained about the bad food. pic.twitter.com/2VA78P4VHj