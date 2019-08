El emotivo vídeo de un anciano bailando en la calle que se ha hecho viral

Es muy común ver artistas callejeros en lugares transitados y que los viandantes se paren a escuchar, ver e incluso grabar con el teléfono móvil los espectáculos que ofrecen. Lo que no es tan habitual, es que salgan espontáneos, como es el caso de Mariano, y se conviertan en los protagonistas.

El vídeo del baile de este abuelo bailarín se ha hecho viral, y es que es difícil no conmoverse viéndole moverse a ritmo de jazz.

El protagonista del vídeo no dudó en lanzarse a bailar en plena calle Gran Vía, de Madrid, mientras una cantante interpretaba la canción ‘My baby Just Cares for Me’ de Nina Simone. La dulzura, vitalidad y felicidad que transmite este anciano es tal, que hasta la artista callejera no pudo evitar acompañarle en su baile.

Rápidamente este entrañable vídeo grabado por el viandante y escritor Carlos Hugo Asperilla (@hugosesentaocho) comenzó a moversepor las redes sociales. En Twitter ha recibido ya más de 81.000 ‘Me gusta’ y se ha compartido más de 26.000 veces. En Facebook ya acumula más de un millón de reproducciones.

Mariano es feliz bailando y se le mueven los pies solos siempre que escucha música. No es la primera vez que se pone a bailar públicamente. Cuando Carlos Hugo Asperilla publicó el vídeo de Gran Vía, otros usuarios de Twitter lo reconocieron y rescataron imágenes que tenían guardadas de Mariano de otras ocasiones. Ari publicó un vídeo de él bailandoen el metro una canción de Metallica.

Ay, yo tengo uno de él bailando metallica 🤗 pic.twitter.com/8RWHRkyh3X — Ari (@Ari_Reinventada) August 7, 2019

También se dejó ver el día del Orgullo LGTBI y bailando la canción 'Sin documentos' de Los Rodríguez, en la Gran Vía también, -y en pleno invierno-, como se puede ver en estos otros vídeos de usuarios de Twitter.