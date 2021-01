Un analista político ya predijo que el 6 de enero se produciría un asalto al Capitolio en Estados Unidos

El analista político israelí Arieh Kovler está siendo considerado por muchos usuarios de Twitter todo un profeta. El pasado 21 de diciembre predijo que el día 6 de enero se produciría un asalto al Capitolio en Estados Unidos y así ha sido.

Este 6 de enero, el país americano ha sufrido una situación de lo más insólita, desestabilizando a esta gran potencia para sorpresa de todos. Un numeroso grupo de seguidores del aún presidente de EEUU, Donald Trump, asaltó el Congreso en plena ratificación de la victoria de Joe Biden el pasado 3 de noviembre, un asalto que ha dejado por el momento cuatro muertos y casi una quincena de policías heridos.

Kovler dio todo tipo de detalles de lo que sucedería y finalmente, ha acabado ocurriendo dos semanas después. "El 6 de enero, milicias trumpistas armadas se manifestarán en DC, por orden de Trump. Es muy probable que intenten asaltar el Capitolio después de que certifique la victoria de Joe Biden. No creo que esto se haya asimilado todavía", comenzaba diciendo en su Twitter.

El analista continuó relatando: "Esta gente está enfadada con los demócratas. Están enojados con el Partido Republicano por no suspender la democracia. Odian a los medios de comunicación y muchos consideran que la policía es el enemigo incluso cuando enarbolan la bandera de las vidas azules [Blue Lives Matter] en lugar de las barras y estrellas. Están convencidos de que el Congreso, de alguna manera, declarará a Trump como el ganador el 6 de enero. Tal vez Pence lo haga. Simplemente ¿se niegan a contar los votos electorales de los estados que ganó Biden? ¿O el Senado descartará esos votos? ¿O el juez Thomas?"

They are convinced that Congress will, somehow, declare Trump the winner on Jan 6. Maybe Pence will just refuse to count the Electoral Votes from states Biden won? Or the Senate will throw those votes out? Or Justice Thomas? Alternatively... — Arieh Kovler (@ariehkovler) December 21, 2020

Hablaba de "golpe militar" y de ganar "a punto de pistola"

"Alternativamente, algunos piensan que Trump ganará porque *ellos* se lo asegurarán. Tal vez obligando al Congreso a certificarlo como ganador a punta de pistola. Tal vez como fuerzas de respaldo del supuesto golpe militar de Trump.

Kovler recuerda otro mensaje que publicó en Twitter el pasado 19 de diciembre. "Los foros pro-Trump están muy entusiasmados con el llamado de Trump a una protesta masiva en DC el día que el Congreso cuente los votos del Colegio Electoral. Muchos lo ven como la llamada de movilización que estaban esperando".

En el hilo publicado días después, el 21 de diciembre, continuaba relatando: "Cuando el Congreso certifique a Biden, estas personas se sorprenderán. Sus mundos colapsarán. Y sucederá mientras estén (ilegalmente) armados y reunidos en DC. Es la nitroglicerina de mezclas explosivas".

The Capitol Police has 2200 officers, but I'm guessing they mostly aren't riot trained or SWAT types. The question here is if federal forces will be *allowed* to help them. — Arieh Kovler (@ariehkovler) December 21, 2020

Movimientos de extrema derecha antigubernamentales "intentarán apoderarse del Capitolio y la gente morirá"

"¿Cómo se controlará el 6 de enero? Ya hemos visto que la Casa Blanca puede comandar efectivamente a la policía de DC y construir fuerzas paramilitares ad-hoc a partir de oficiales de prisiones y CBP. ¿Recibirá el Congreso la protección que necesita? La Policía del Capitolio tiene 2200 oficiales, pero supongo que en su mayoría no están entrenados en disturbios o del tipo SWAT. La pregunta aquí es si las fuerzas federales podrán *permitir* ayudarlos".

El analista continuaba con sus predicciones: "Para ser claros aquí, no creo que los del 3%, 'los Proud Boys, los Oathkeepers o los del tipo boogaloo' [movimientos de extrema derecha antigubernamentales] vayan a apoderarse del Capitolio. Pero algunos de ellos lo intentarán. Y la gente morirá".

"¿Cómo reaccionarán los conservadores estadounidenses? Bueno, hicieron de Kyle Rittenhouse un héroe. Ignoraron el complot de secuestro de Whitmer, excepto como una forma de pedir más violencia contra ella", indicó.

How will US Conservatives react? Well, they made Kyle Rittenhouse into a hero. They ignored the Whitmer kidnap plot, except as a way of calling for more violence against her. — Arieh Kovler (@ariehkovler) December 21, 2020

"Reconoce Robert Waldeck [un periodista] que estoy completamente equivocado aquí y que las fuerzas de DC, incluidas la Policía del Capitolio, la policía de DC y la Guardia Nacional, que él conoce bien, podrán mantener las cosas completamente bajo control", escribió.

Kovler recuerda que ya en octubre de 2019 habló del 'impeachment" de Donald Trump por segunda vez. "Hace más de un año, me preguntaba si Trump sería el primer presidente en ser sometido a un 'impeachment' dos veces. Esta noche, los miembros del Congreso lo están considerando seriamente".

Después, recuerda otro hilo que publicó el pasado 24 de octubre de 2019, que comenzaba así: "¿Será Trump el primer presidente en ser sometido a un 'impeachment' dos veces?".

This impeachment process is moving fast. The House wants it over by Christmas. Articles of Impeachment narrowly focused on Ukraine could be voted on in weeks. — Arieh Kovler (@ariehkovler) October 24, 2019