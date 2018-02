Sexting, chantaje y onanismo: así actúa el acosador de Milanuncios

El modus operandi es siempre el mismo. El acosador navega por Milanuncios.com buscando una víctima. Rastrea la web de anuncios en busca de perfiles de mujer, preferiblemente con foto y mejor si son jóvenes y buscan trabajo que si venden algo; así descartan tener problemas. De todos ellas se apunta el número para ponerse en contacto.

Así lo ha denunciado La Chispa [@celia_gamboa98 en Twitter] y otras mujeres que han recibido los mismos mensajes en su aplicación de mensajería justo después de publicar en Milanuncios.com. Celia buscaba trabajo como cuidadora de niños y colgó una foto en el tablón de la web.

Una vez seleccionas las víctimas y reunidos los datos que aporte el anuncio (foto, edad, cuidad de residencia, etc,...) comienza el acoso a través de WhatsApp. El personaje va directamente al grano: "Hola. Mi amigo me pasó tu WhatsApp y alguna cosa más tuya y me ha pedido que lo cuelgue en Youtube".

Se hace pasar por amigo de un amigo. Esa confianza que no puedes controlar y que te lleva el escalofrío al cuerpo por no saber el material o la información que pueda llegar a manejar. Una vez lanza el señuelo del falso sexting lo siguiente es la amenaza jugando con los datos que ha sacado del anuncio: "Tu vídeo lo verá toda Sevilla".

El tuit de Celia pidiendo difusión se ha hecho viral y ayudó a confirmar que no es un caso aislado. Otra chica acudió a la llamada para compartir un pantallazo similar. Es el mismo hombre.

Haciendo una búsqueda inversa en listaSpam.com de los números de teléfono denunciados en el hilo encontramos la experiencia de otras chicas acosadas exactamente por el mismo procedimiento. El individuo lleva actuando, por lo menos, desde hace cuatro meses.

Ya en diciembre alguna chica había denunciado su caso en Twitter sin demasiada difusión. El 'lamedor' lleva meses actuando:

Seguimos con los sucesos paranormales. Sospechas de Milanuncios. Alguien que le explique que lamedora...como no sea un kebab xd pic.twitter.com/FuStfTElVx — Lilith (@Galletamaria2) 24 de diciembre de 2017

-------------

La idea del personaje es sencilla. Lanzar muchas amenazas y esperar que alguna chica se sienta presionada y acceda a la extorsión. Lo siguiente es pedirla alguna foto o vídeo íntimo para disfrute personal. Un pajillero que usa las redes para atormentar y acosar a otras personas. Un delito en toda regla.

Con tantos casos no parece raro que alguna vez haya conseguido su propósito. No se sabe a cuántas mujeres ha acosado, ni si ha conseguido engañar a menores que luego no denuncien por miedo, solo tenemos certezas de las que lo han hecho público. Y las que lo han hecho también están siendo criticadas y observadas por ello. Lo de siempre.

En serio me estás preguntando que como se que es un tío? EN PUTO SERIO https://t.co/ehnWx6zgM6 — la chispa♀ (@celia_gamboa98) 6 de febrero de 2018

-------------

Sorprende la impunidad y la falta de respuesta policial en un caso tan fácil de rastrear, trazar e identificar. Cualquier número móvil lleva asociada una identidad en España desde hace varios años. También destaca la pasividad de Milanuncios. Alguna víctima ha denunciado al usuario en la plataforma. Sigue actuando.

El hilo ha servido también para identificar a otras mujeres que ya han denunciado al mismo acosador en comisaría y tampoco han obtenido respuesta. Sigue acosando:

A Loretilla Flores [@loretillaflores] le acosó el individuo hace dos semanas. Entonces publicó en Instagram los pantallazos que confirman que es el mismo hombre. No se limitó al escarnio público, también fue a la policía a denunciar y no le hicieron mucho caso. Tanto es así que no le admitieron a trámite la denuncia:

No sois a las únicas que la policia no le hizo ni caso. Un poco más y se ríen en mi cara, me tomaron por loca. Me parece que lo ven algo tan normal... — Loreto (@loretillaflores) 6 de febrero de 2018

-------------

No es la única chica que se ha sentido muy frustrada tras acudir a comisaría. Hablamos también con Nuria [nombre ficticio] en privado y nos cuenta su caso. El acosador buscaba extorsionarla con el falso vídeo para conseguir fotos de ella desnuda. Nuria no dudó en acudir a la policía y denunciar. Tampoco ha servido de mucho.

"Estaba en mi piso y me habló un número desconocido diciéndome que tenia un vídeo íntimo mío, que supuestamente un "amigo" mio me grabó haciendo cosas y le pidió a él que lo colgara para joderme la vida. Yo me asusté bastante al principio y empecé a exigir que me dijera quien era ese amigo mio, pero el tío este no quiso dar nombres.

Yo claramente no cedí así que fui a la policía y denuncié. Al cabo de días me llamó la poli y me dijo que el número era prepago y que se encontraba en Africa pero yo estoy convencido que era español. A ver si le pillan y deja de hacer eso, porque es asqueroso".

Otra mujer acudió a la Guardia Civil tras el acoso y allí le dijeron que no había delito si no hay imágenes. Una forma muy sutil de librarse de la denunciante. El delito de acoso existe cuando hay reiteración en la conducta. Desde entonces los acosos no han dejado de producirse utilizando ese mismo número. Ni siquiera es bloqueado tras las denuncias.

Parece que hay un problema grave en la gestión y vigilancia de este tipo de denuncias. Para Celia, la creadora del hilo:

"...los acosadores han existido desde siempre, mucho antes de las redes sociales o de Internet, pero está claro que éstas son herramientas que les facilitan más la posibilidad de hacerlo desde la seguridad e impunidad del anonimato"

La respuesta de las mujeres en el hilo a la impunidad e indefensión ha sido construirse su pequeña venganza. Utilizar los números del acosador para devolverle la moneda.

Esperemos que la policía pueda hacer algo más.

-------------