Cazan un patinete eléctrico circulando a gran velocidad por una autovía de la provincia de Valencia

El vídeo de 13 segundos de duración y que fue publicado ayer en el conocido perfil de Twitter@radaresvalencia permite ver cómo dos personas circulan en un patinete eléctrico a una velocidad próxima a los 80 km/h por un tramo de autovía próximo a Sagunto.

Depredador llega a Sagunto en patín eléctrico! Fatal por los 2 en el patín y también por quien lo graba mientras conduce. pic.twitter.com/z25kmdx5Ly — RadaresValencia (@radaresvalencia) 25 de septiembre de 2018

Las personas que se desplazan en dicho patinete van ataviadas, como puede observarse, con cascos o máscaras que simulan a un personaje bien conocido en el cine de ficción: Depredador.

También puede verse con mayor detalle en la siguiente captura de imagen que el acompañante lleva escayolado su brazo derecho, lo que hace aún más llamativa la escena y los despropósitos de la misma.

En un primer momento se especulaba sobre que la persona que acompaña al conductor del patinete podría ser un menor, si bien hay quien aporta información más propia de una fuente cercana a "Predator" respecto a la edad y sexo del acompañante.

No es un niño el más pequeño resulta ser una mujer informar bien no de lo primero que se os venga a la cabeza — Ivan rodriguez lopez (@Ivanrod10777881) 25 de septiembre de 2018

También informa del modelo de patinete en el que circulan: un Dualtron Thunder, que puede alcanzar hasta los 85 km/h -según la ficha de fabricante- y un precio próximo a los 4.000 €.

Un viejo conocido en las carreteras de la zona de Sagunto

Dada la repercusión que entre los seguidores de este perfil de Twitter y medios locales generó el vídeo, posteriormente publicaron uno nuevo en el que puede verse al conductor en cuestión y sin acompañante circulando de nuevo por carreteras próximas a la localidad valenciana de Sagunto.

El dueño del patinete es de Maura, al norte de Sagunto (Valencia). El patinete supera los 120km/h y es un viejo conocido. pic.twitter.com/vUdxDr0Pmn — RadaresValencia (@radaresvalencia) 25 de septiembre de 2018

Conocido o no el avispado conductor de este patinete eléctrico, el vídeo debe invitar a una reflexión profunda acerca de los usos, derechos y obligaciones de este tipo de vehículos de movilidad personal (VMP) para los cuales en la actualidad no existe más que una instrucción de la Dirección General de Tráfico (16/V-124) del 3 de noviembre de 2016con propuestas de criterios "en tanto no se elabore una normativa específica sobre los referidos vehículos".

Estos vehículos no solamente ponen en peligro su propia integridad al circular por vías interurbanas a velocidades propias de vehículos de motor, sino que además conllevan la comisión de imprudencias peligrosas y sancionables de otros conductores negligentes impresionados ante lo asombroso de la escena.