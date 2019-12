'Ugly sweaters': la moda de vestir jerséis feos en Navidad invade Twitter

La Navidad ya está aquí. Este martes y este miércoles se celebraron las primeras fiestas navideñas y, aunque el tiempo está dando un tregua y las temperaturas están siendo más altas de lo normal, hay algo que no falla, haga el tiempo que haga. Los jerséis rocambolescos vuelven a ser protagonistas, un año más.

Muchos se esfuerzan por encontrar el look más bonito y festivo posible: trajes, vestidos con lentejuelas, brillos, tacones... Sin embargo, no todos optan por la elegancia en estas fiestas y deciden llevar sus jerséis navideños con papás noeles, renos, abetos y bolas de Navidad, osos polares e, incluso, con luces.

Esta moda de vestir prendas estrafalarias que no se llevarían en otra época del año ha vuelto a repercutir, como era de esperar, en las redes sociales. Twitter se ha llenado de fotos con un mismo título: 'Ugly sweaters' (jerséis feos) para las fiestas.

Estoy SOBADISIMA ignorad mi cara y apreciad my sweater❤️🎄 pic.twitter.com/6AYMSB1vc9

My Xmas Ugly Sweater! Por eso me deje crecer la panza este año 🎅🏼🎄🎄😂 Fellz Navidad pic.twitter.com/OnZLNAEjxv

Mi outfit para X-mas eve incluye este #UglyChristmasSweater (talla 14 del departamento de niños LOL) que ya me resulta insoportable porque los cascabeles tintinean al mínimo movimiento y literal no llevo ni 15 minutos con él 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/ulReGCAv1a

This was my handmade ugly Christmas sweater. I’m a fireplace mantel. #UglySweaterpic.twitter.com/OtQfbze8GU