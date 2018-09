Tuits para ponerle una sonrisa a la vuelta de vacaciones

El regreso de las vacaciones es y será esa vuelta a la rutina de la que todo el mundo habla durante algo más de una semana durante el café en el trabajo, en el ascensor con los vecinos o en los tuits que leemos a diario.

Hemos recopilado un buen número de tuits que si bien no evitarán volver a ver las caras a nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo o profesores quizás hagan dibujar una sonrisa en nuestras caras y hacer más llevadera la vuelta.

Sin lugar a dudas no hay mejor forma de empezar un nuevo curso, una nueva temporada con alegría en forma de prosa o poesía...

...aunque también hay a quien se le va la mano con esto de la "Vuelta al Cole".

Un tema recurrente, año tras año, es la compra de los libros de texto y sobre todo el precio de estos...

...con el que parece que unos se forran y otros hacen el "agosto".

Indudable es que todo vuelve a la normalidad en nuestras ciudades: atascos, escasas plazas de aparcamiento, marquesinas con anuncios que te recuerdan que ya estás de vuelta y nuestros vecinos.

Aunque siempre nos quedará consuelo con lo de que nuestra vuelta al colegio es la mejor...

...o no.

Por un Septiembre sin coleccionables ni reportajes de la Vuelta al Cole (lo que cuesta, los horarios, los uniformes, etc)

Siempre podemos echar mano del dicho español "Mal de muchos, consuelo de tontos" o solidarizarnos con un colectivo profesional como el de maestros y maestras que sufre en sus carnes tanto la vuelta al cole como la vuelta al trabajo.

¡¡NO, no te puedo cambiar esa hora que me descuadra todo el HORARIO!! pic.twitter.com/vLgll0smvJ

Incluso hay quien tiene tiempo para dedicarle unos versos:

Con ánimo deprimidoy con cierto desparpajoos informo formalmenteque he regresado al trabajo.El sueño me lleva a rastrasY el café me descompone.¿Alegría? ¿Vuelta al cole?Lo resumo: mis cojones.