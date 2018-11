ThisIsNotConsent: miles de mujeres están tuiteando fotos de su ropa interior por esta razón

Bajo la etiqueta #ThisIsNotConsent, numerosas mujeres están subiendo a Twitter fotos de su ropa interior. ¿La razón? La indignación que sienten ante la absolución de un hombre de 27 años en Irlanda, acusado de violar a una joven de 17 años.

El Tribunal Penal de Irlanda dictaminó el 6 de noviembre que el hombre era inocente. Tanto el acusado como sus abogados recalcaron que la relación, consumada en plena calle, fue consentida. Una versión que no comparte la mujer, que asegura que fue forzada. No obstante, el jurado, formado por ocho hombres y cuatro mujeres, le creyó a él.

Los abogados han desacreditado a la joven de 17 años porque "llevaba un tanga de encaje"

Al margen de la resolución del juicio, lo que ha indignado a la opinión pública es que los abogados del hombre, para defender a su cliente, culpabilizasen a la víctima de lo ocurrido haciendo alusión a la ropa interior que ella llevaba en el momento de la presunta violación: un tanga de encaje.

Es decir, los letrados dieron a entender que si llevas lencería sexy, no es violación, pues ella 'estaría buscando' mantener relaciones sexuales. Ver para creer.

#ThisIsNotConsent

Desde entonces, se ha iniciado una campaña en redes sociales con la etiqueta #ThisIsNotConsent. Muchas usuarias de Twitter, celebrities y políticos se han sumado a ella.

I'm behind the 17 year old girl and her rape case in Cork. I believe you. #ThisIsNotConsent#IBelieveHerYes, they're cute. No, I dont want to have sex. I'm wearing them for me, not for anyone else.#ThisIsNotConsentpic.twitter.com/6FcSApkOBi — 🌱⭐️Sammii⭐️🐕🚶‍♀️ | 🐾Puppy Walker & Proud🐾 (@Samana1988) 13 de noviembre de 2018

A este movimiento se suman decenas de protestas que están teniendo lugar en todo el país –Galway, Limerick, Dublín, Belfast y Cork– para apoyar la campaña de medios sociales, detalla 'Catchnews'.

I hear cameras cut away from me when I displayed this underwear in #Dáil. In courts victims can have their underwear passed around as evidence and it's within the rules, hence need to display in Dáil. Join protests tomorrow. In Dublin it's at Spire, 1pm.#dubw#ThisIsNotConsentpic.twitter.com/DvtaJL61qR — Ruth Coppinger TD (@RuthCoppingerTD) 13 de noviembre de 2018

Imágenes de las protestas:

En Cork:

"No puedo creer los comentarios":

Jurors in Cork were asked to consider the underwear a SEVENTEEN YEAR OLD GIRL was wearing when she was raped by a 27-year-old man.Join the cause in solidarity, can’t believe this girl was subjected to these comments after such a traumatic event.#ThisIsNotConsent#Ibelieveherpic.twitter.com/PfkYERulgY — Courtney Peterson (@_courtneymaria) 13 de noviembre de 2018

"Comentario totalmente inaceptable":

Counsel for man acquitted of rape suggested jurors should reflect on underwear worn by the 17yo complainant. Following this wholly unacceptable comment, we are calling on our followers to post a picture of their thongs/knickers to support her with the hashtag #ThisIsNotConsentpic.twitter.com/ZkVU0GVAIN — I Believe Her - Ireland (@ibelieveher_ire) 10 de noviembre de 2018

"Mi ropa interior tiene encaje. Y eso no significa que quiera ser violada":

Most of my underwear has lace on it. This doesn’t mean I want to be raped. No matter what I wear, no means no!! #ThisIsNotConsentpic.twitter.com/dUBaA702oS — Clàudia 🎗️ (@catalanaalcor) 14 de noviembre de 2018

¿Qué opinas de todo esto? ¿Te vas a sumar a la campaña?