"Si no sabes qué es el patriarcado, simplemente lee esta página de una revista para adolescentes"

Y no era la única. El fenómeno del colorín-cuché del mundo prepúber estaba colonizado por la reina SuperPop [1977-2011] pero la familia real la completaban Bravo, Nuevo Vale y Ragazza, según la edad; publicaciones que también forraban las carpetas de millones de adolescentes en los 80, 90 y, lo que es más preocupante, hasta las de primera década del nuevo milenio. No hay que olvidar que a estas revistas se las llevó por delante la crisis del papel, no el cambio de paradigma sexual.

Las fórmula de amaestramiento adolescente era magistral. La revista captaba con regalos, pósteres, bisutería barata, pegatinas y entrevistas a los ídolos de la época para luego vender las mierdas erótico festivas que rellenaban todas sus secciones. Se convertían entonces en manuales clandestinos que reforzaban la identidad y el juego a lo prohibido de sus dueñas al acceder a (malos) contenidos que eran tabú en aquella época. Esconderlas para que no las vieran los adultos o hermanos era parte de la liturgia de rebeldía que las convirtieron en un instrumento de libertad. Pero aquellos hermanos también participábamos del juego espiando a escondidas las revistas.

Sara [@cxlturx] fue una de aquellas adolescentes que picó y creció con el horóscopo imposible, la sección 'mi primera vez' y los consejos cutres del consultorio. Hace un par de días decidió volver a abrir la revista y compartir en un estupendo hilo los recortes y topicazos que sirvieron de 'guía espiritual' a varias generaciones:

En la SúperPop hay/había una sección llamada "vaya marrón" donde chicas comentaban situaciones vergonzosas, pilladas, etc. Empieza con esto. Que desde niñas ya nos dé/nos hagan sentir vergüenza de un simple sujetador. Voy a vomitar del asco. pic.twitter.com/zd0wglJqIW — κουλτούρα🔻 (@cxlturx) 19 de abril de 2018

-------------

"Ellos nunca tienen frío, no necesitan ningún potingue para protegerse, les encanta la nieve y nunca se resfrían. Ellas son delicadas y frioleras, necesitan mogollón de cremas, tiempo para vestirse y están todo el día resfriadas". Lo que parece una colección de trivialidades inocentes reflejan perfectamente el papelón adolescente de las chicas de la época. Fragilidad, sumisión y representación siempre de un papel forzado para llegar al chico que te gusta. Sin sacrificio no hay recompensa. Muy sutil.

Este es un clásico de los consultorios y consejos de la revista de la época. Soflamas sexistas que se escondían en historias y anécdotas falsificadas por los guionistas y que se mezclaban con entrevistas al ídolo musical del momento.

La mujer se tiene que avergonzar de sí misma como primer paso para lograr la integración social. Los chicos y la heteronormativa siempre son los jueces de esa identidad ética y moral que las jóvenes debe alcanzar con su único esfuerzo:

Ha pasado prácticamente una década y no ha cambiado absolutamente nada. Las mujeres se siguen avergonzando de su cuerpo y sintiendo que tienen que esconderlo y cualquier mínimo detalle es noticia. pic.twitter.com/Q2ti1hNwVq — κουλτούρα🔻 (@cxlturx) 19 de abril de 2018

-------------

La adolescente, por otra parte, debe ir siempre recta, depilada e impoluta, aunque sufra. Aunque no le apetezca el camino del sufrimiento es la única opción viable.

Adelgazar, no tener ni un kilo de más, obsesionarte con tu cuerpo y depilarse siempre aunque lleves pantalones y ni siquiera se te vean las piernas. Los grandes consejos de las revistas para niñas y mujeres jóvenes. pic.twitter.com/WGWFKRgwR8 — κουλτούρα🔻 (@cxlturx) 19 de abril de 2018

-------------

La mujer debe avergonzarse por el simple hecho de serlo, de llevar compresas, de tener la regla. Todos estos consejos (la mayoría inventados y editorializados) se transmitían de forma natural a jóvenes de la época en un material cultural diseñado exclusivamente para ellas. De aquellos barros, estos lodos.

Estas capturas de la revista las subo para que os deis cuenta de cómo hemos crecido con toda esta mierda normalizada, sintiendo vergüenza hasta de unas simples compresas ???? pic.twitter.com/xTsQBcZs2j — κουλτούρα🔻 (@cxlturx) 19 de abril de 2018

El macho es siempre más fuerte, un ser misterioso y enigmático al que hay que disculpar sus rarezas y comportamientos inadecuados para poder acceder a él. No se me ocurre peor mensaje para inculcar a una joven en edad de entender su papel dentro de la sociedad.

-------------

Todo esto pone a fuego lento el caldo para luego culpabilizar a las víctimas en la violencia de género. Si una adolescente normaliza estas conductas se sentirá culpable cuando su novio le levante el brazo. ¿Qué habré hecho mal?

Te juro que no sé cómo no estaba prohibido que vendierais esta mierda tan peligrosa a niñas. pic.twitter.com/txBc25dT2v — κουλτούρα🔻 (@cxlturx) 24 de enero de 2018

-------------

La normalización de este patriarcado adolescente no se sabe si fue causa o consecuencia de este tipo de revistas. Sara lo tiene claro:

"Posiblemente la función de esa revista era perpetuar el mensaje dominante, como hace la televisión o las películas, siendo un medio de comunicación y con la suerte de acceder a un público joven, así que simplemente se han limitado a reflejar la mentalidad de la época sin salirse del guión, digamos [...] Hoy compraría la revista y la leería con mi hija/hermana/prima diciéndole todo lo que está mal, para que lo sepa"

Los recortes del SuperPop de Sara no son de los 80, son del año 2010. Shakira ya cantaba 'Loca', ya existían los Ipad y el Hormiguero ya llevaba 3 años en antena. Las adolescentes que se empaparon de esos últimos ejemplares de la revista hoy apenas pasan de los veinte. No es un problema superado. Aquella semilla de ayer hoy florece en condescendencia con el acoso, la cultura de la sumisión y la dictadura del cuerpo femenino. Prueba de ello son los recientes derrapes de la versión digital de la revista.

Pues de la hostia que le meto a lo mejor lo subo a las tarimas sin querer pic.twitter.com/aie6R6G1jc — AAAAAAAA UNA SIRENA (@fallen_ruby) 11 de abril de 2018

-------------

Pero afortunadamente las redes sociales también ponderan las buenas críticas. La viralidad de ese hilo así lo demuestra. El colectivo de periodismo feminista @LaObservatoria ha dedicado recientemente un número de su fanzine a la famosa revista, utilizando su mismo lenguaje para darle la vuelta al mensaje y criticarla:

"Este número queríamos hacerlo sobre feminismo mainstream así que decidimos darle la vuelta a la Super Pop que leíamos de adolescentes. Nuestra idea era usar su mismo lenguaje más que criticarla, aunque también hacemos alguna crítica con el test, por ejemplo, y con algunos titulares.", nos comentan desde su redacción.