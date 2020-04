Revilla enfurece a los cántabros tras repartir "servilletas" para que se protejan del coronavirus

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha convertido este lunes en Trendig Topic en Twitter por las mascarillas que ha entregado a los cántabros para protegerse del coronavirus. Sus paisanos no dan crédito de lo que les ha entregado ya que son como "servilletas con un par de cortes a los lados", según lo ha descrito más de uno.

Los cántabros consideran que Revilla se está riendo de ellos tras entregarles estas "servilletas" y no paran de verter críticas contra el presidente de Cantabria en las redes sociales ya que anunció que iba a destinar 150.000 euros para mascarillas.

Revilla señaló en una comparecencia que estas mascarillas forman parte de un pack de un millón doscientas mil “que pueden solucionar perfectamente el día a día de mucha gente que tiene que salir a las compras, etc”. Correos se encarga de hacerlas llegar a cada domicilio. El importe de estos materiales habría sido pagado íntegramente por Banco Santander, como publicó 'La Vanguardia'.

Entre las críticas que está recibiendo Revilla se pueden leer algunas como estas: "¿Mascarillas?... ya sabemos quien estaba comprando el papel higiénico", "Lo de este Revilla es un nuevo insulto a los ciudadanos. No se como lo siguen votando" o "de vergüenza ajena".

Las mascarillas demigrantes de Revilla 🤣 El coronavirus no sé si lo cogerán, pero alguno se come una farola fijo. pic.twitter.com/yMciLLh82w

Revilla se gasta 150.000€ en mascarillas:- no homologadas-NO SIRVEN PARA PROTEGER DE NINGÚN RIESGO-que no se ajustan a la cara-NI SE CONSIDERA PRODUCTO SANITARIO, NI EPIESTO ES GRAVÍSIMO @RevillaMiguelANo gastes en pancartas inútil y protege a los Cántabros SINVERGÜENZA! pic.twitter.com/kQ7SCsZOyp