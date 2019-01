Polémica con 'El Chiringuito de Jugones' por un un extraño papel que se le cayó a un colaborador

En uno de los últimos programas de 'El Chiringuito de Jugones' (Mega), emitido la pasada semana, sucedió algo un tanto extraño.

El periodista Eduardo Aguirre entraba a plató dando brincos y toques a un balón de fútbol cuando, de pronto, se le cayó una especie de papel. El joven no se dio cuenta de aquello hasta que Josep Pedrerol, el presentador, le avisó de que se le había caído "algo".

Aguirre se giró e inmediatamente se agachó a por su pertenencia. Era una especie de 'papelito'. "Es un kleenex, que estoy un poco costipa'o. Me lo guardo", dijo él, mientras se metía aquello en el bolsillo.

En redes sociales, no obstante, tanto en Twitter como en Facebook o Instagram, se aseguró que era droga. Este fue el momento:

Además de este tuit, hay muchos otros en los que se afirma que el papel del periodista es una sustancia estupefaciente. Unas acusaciones que no han gustado nada al protagonista, que decidió este domingo hacer unas declaraciones al respecto.

"Tengo familia"

Al entrar a plató, Eduardo dijo lo siguiente: "He tenido un 'finde' movidito. No quería contestar, pero no quiero dejar que la mentira se haga más grande. Hay muy buena, buenísima, que nos tiene muchísimo cariño, y luego hay gente mala que intenta difamar tu imagen. De una mentira hacen una bola".

"A mí me da igual porque sé lo que hay, pero tengo familia, tengo padres, tengo novia, tengo hermanos... Es más por ellos que por mí. Es feo, porque todos tenemos una imagen y todos peleamos muy duro por ella. Trabajamos muy duro, y que vengan cuatro gatos a inventarse cosas, duele", añadió.

"Decir también que tomaremos medidas legales contra todos aquellos que siguen dándole bola a esa mentira. Y nada, que a seguir. Que estamos fuertes, mejor que nunca. Que digan lo que quieran. Los que me conocen saben como soy".

Con este mensaje, el periodista quiere zanjar por fin la polémica.