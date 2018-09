"Hacer que Nike sea grande otra vez (o no)"

En los últimos días ha tenido especial repercusión en las redes sociales un buen número de publicaciones en las que podían verse a estadounidenses deshaciéndose de todo tipo de prendas y artículos de la marca Nike de las formas más cotidianas: recortando los símbolos de la marca, quemado en una hoguera sus zapatillas... Pero también de formas menos ortodoxas:

i am in the hospital pic.twitter.com/b9JmlE77EQ — Phil Braun (@playazball) 4 de septiembre de 2018

El origen de la polémica

El 27 de agosto de 2016 el jugador de los San Francisco 49ers Colin Kaepernick permaneció en el banquillo durante la interpretación del himno nacional estadounidense en los prolegómenos del partido que su equipo jugaría contra los Green Bay Packers.

Días después, el 1 de septiembre, su actitud fue aún más evidente cuando, junto a su compañero Eric Reid,permaneció agachado con una rodilla en el suelo durante la interpretación del himno antes del partido de la National Football League (NFL) que su equipo jugaría en San Diego.

Colin Kaepernick and Eric Reid each took a knee during tonight's national anthem in San Diego. pic.twitter.com/8SULdVvM0J — ESPN (@espn) 2 de septiembre de 2016

De esta forma pacífica y silenciosa, el ex-quarterback Kaepernick quiso manifestar su repulsa a los abusos policiales sufridos por la comunidad afroamericana en su país.

No me voy a poner de pie para mostrar orgullo por un país que oprime a la gente negra o de color Colin Kaepernick

La acción de Kaepernick no tardó en adquirir gran repercusión en todos los medios y redes sociales en un país en el que existe un importante respeto a los símbolos nacionales, y más cuando en el foco de la noticia se encontraba una estrella del fútbol americano.

if you cannot stand up for our fallen soldiers America will sit you down! Just watch and learn. pic.twitter.com/U8fgaOG67q — Jane Covfefe (@JaneMorganStar) 27 de agosto de 2016

Especialmente intenso fue el efecto en redes sociales. El patriotismo y racismo se unieron en una mezcla explosiva y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encargó de prender la mecha con sus declaraciones respecto a lo que deberían hacer los jugadores de la NFL que no muestren respeto a los símbolos nacionales: "Quizás no deberían estar en el país", dijo.

Controversia en la sociedad estadounidense

El presentar honores a la bandera e himno nacional en los Estados Unidos antes cualquier espectáculo deportivo es un ritual que se repite evento tras evento y al que la sociedad estadounidense está acostumbrada y -mayoritariamente- orgullosa aún cuando en ocasiones dichos actos son auspiciados por el Gobierno y tildados por senadores republicanos como "trucos de marketing que no deberían ser financiados por lo contribuyentes".

Esta mezcla de deporte, patriotismo y militarismo llevó a que los argumentos en contra de Colin Kaepernick en redes sociales giraran en torno a su desprecio a las tropas y sus familias, especialmente de aquellos que habían perdido su vida por el país.

Ésta fue la constante a lo largo de los meses de polémica a la que se añadieron, de un lado, proclamas en favor de los policías asesinados y de medidas disciplinarias de la NFL contra el jugador y, por otro, a tildar la campaña contra Kaepernick como un ejemplo más del racismo rancio aún instalado en los Estados Unidos.

I support @Kaepernick7's right to follow in the American tradition of sports figures protesting racism & injustice. pic.twitter.com/GLlBTDkDUe — Latinatude (@Latinatude) 4 de septiembre de 2016

Y la polémica se prolongó durante meses más aún cuando de nuevo el presidente Donald Trump durante un m el 22 de septiembre de 2017 en Alabama dijo: "¡Saquen a ese hijo de puta del campo de juego ahora mismo!".

Las consecuencias en contra el jugador de Milwaukee no se harían esperar: la 2016-17 había sido su última temporada como jugador de la NFL.

¿Marketing o compromiso social?

La polémica, el hecho de que Colin Kaepernich ya no fuese un jugador en activo y que durante el año 2017 su camiseta estuviese entre las 50 más vendidas de jugadores de la NFL, puso a la marca deportiva Nike en un escenario ideal para sus campañas de marketing, más aún cuando recientemente habían prolongado hasta el 2028 su acuerdo para vestir a todos los equipos de la liga nacional de fútbol americano.

I’m just here to remind folks that last year Colin Kaepernick was in the top 50 in NFL jersey sales, despite not being on a roster. Nike made a business move. — Jemele Hill (@jemelehill) 3 de septiembre de 2018

"Sólo estoy aquí para recordar a la gente que el año pasado Colin Kaepernick estaba en el Top 50 en ventas de la NFL Jersey, a pesar de no estar en una lista. Nike hizo un movimiento de negocios."

Más aún cuando la firma estadounidense tiene experiencia en diseñar este tipo de campañas, tal y como reconoce también en este tuit la periodista Hemele Hill.

Nike became Nike because it was built on the idea of rebellion. This is the same company that dealt w/ the NBA banning Air Jordans. They made Jordan the face of the company at a time when black men were considered to be a huge risk as pitch men. They aren’t new to this. — Jemele Hill (@jemelehill) 4 de septiembre de 2018

"Nike se convirtió en Nike porque fue construida sobre la idea de la rebelión. Esta es la misma compañía que negoció con la NBA prohibiendo las Air Jordan. Hicieron de Jordan la cara de la compañía en un momento en que los hombres negros eran considerados un gran riesgo como lanzadores. No son nuevos en esto."

Y así es como la marca de ropa deportiva anunció hace pocas semanas que Colin Kaepernick sería la imagen de la campaña de Nike con la que conmemoraría los 30 años del eslogan "Just do it" y que aprovecharán el partido inaugural de la NFL de esta temporada para poner en marcha dicha campaña y su anuncio televisivo.

La noticia de que el "traidor" Colin Kaepernick sería la imagen de Nike volvió a avivar la polémica y, como no, la participación de Donald Trump en ella con frases como "una decisión terrible" o "tendré que recordar a Nike que es inquilino de uno de mis edificios de Nueva York con su tienda 'NikeTown'".

Y volvieron a los medios y a las redes sociales las imágenes de meses atrás bajo el hashtag #NikeBoycott.

If you want to discuss sacrificing EVERYTHING. Let’s remember what sacrificing EVERYTHING means. RT if you agree#NikeBoycottpic.twitter.com/uM3U7qXpG4 — TheOfficerNextDoor 🇺🇸 (@OfficerNextDoor) 4 de septiembre de 2018

Además de otras como la de boicotear a la marca: en las últimas horas ha podido verse a multitud de personas quemando sus zapatillas Nike o recortando los símbolos de la marca de sus prendas deportivas.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) 3 de septiembre de 2018

Our Soundman just cut the Nike swoosh off his socks. Former marine. Get ready @Nike multiply that by the millions. pic.twitter.com/h8kj6RXe7j — John Rich (@johnrich) 3 de septiembre de 2018

Y también ha habido tiempo para algún que otro momento de sátira al boicot.

I'm finally cutting out the Nike logos out of my Nike pillow case! pic.twitter.com/cP9Un6PVzH — Rafael 🔥 (@rafaelshimunov) 4 de septiembre de 2018

Este incendio ha provocado una caída del 3,2% de las acciones de Nike el día de la emisión del anuncio, pero también un impacto en redes de más de 2,7 millones de menciones -un 135% superior al de semanas atrás-, que según especialistas podría tener un valor de más de 43 millones de dólares.

Impacto de las dos caras de la campaña #Justdoit desde la parte social a lo financiero, la utilización de el controversial ex mariscal @Kaepernick7 en tan solo 24 horas de estas haber sido compartida por Kaepernick en sus diferentes redes sociales #MarketingDeportivo#Marketingpic.twitter.com/dxG5JWFVzL — Half Time Sports Marketing (@halftimemkt) 6 de septiembre de 2018

Nike, sabedora de lo que conllevan las polémicas y su impacto, no ha dejado de avivarlas con la selectiva colocación de vallas publicitarias en aquellos lugares en los que la polémica ha sido más trascendente.

Pero al margen de que la marca estadounidense esté explotando el marketing emocional; el efecto "Kaepernick" está provocando una reacción no solo en otros jugadores, también en la NFL, que ha reconocido que "los problemas de justicia social que sus atletas han sacado a la luz, merecen nuestra atención y nuestra acción".